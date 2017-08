Kartoffelgratin-Rezepte − von klassisch bis raffiniert

Parmesan passt nicht nur zu Pasta sehr gut. Sondern auch zu unserem Kartoffelgratin. Zum Rezept: Kartoffelgratin mit Parmesan



Kartoffelgratin - die Königin unter den Aufläufen Das Kartoffelgratin ist die Königin unter den Aufläufen mit Kartoffeln - und bester Beweis dafür, dass ein Auflauf sich vorzüglich als Beilage eignet. Kartoffelgratin schmeckt einfach besser als die einfachen Salz- und Pellkartoffeln und macht gerade bei besonderen Anlässen etwas mehr her. Zudem lässt sich dieser Rezeptklassiker gut vorbereiten und muss dann nur im Ofen garen. Und gute Nachrichten gibt es auch noch: Kartoffelgratin selber machen ist überhaupt nicht schwer. Vegetarisch und lecker!



Für das klassische Kartoffelgratin ("Gratin dauphinois") werden rohe Kartoffeln verwendet. Nach dem Schälen werden sie in dünne Scheiben geschnitten. Alternativ kann man sie auch hobeln. Am besten gelingt ein Kartoffelgratin übrigens mit vorwiegend festkochenden Kartoffeln wie Marabel oder die rotschalige Laura. Über die Kartoffelscheiben wird eine Mischung aus Milch oder Sahne und anderen Zutaten wie Butter, Ei, Salz, Pfeffer und Muskatnuss gegossen. Oft wird zum Schluss ein Hartkäse wie zum Beispiel Emmentaler über das Gratin gestreut ("Gratin savoyard"). Anschließend nur noch das Kartoffelgratin in den Backofen schieben - und fertig.



Kartoffelgratin kann aber auch die Hauptrolle auf dem Teller spielen: Je nach Geschmack und Rezept kann man auch noch Pilze, Schinken oder andere Zutaten dazugeben. Auch solche Rezepte findet ihr bei uns.



Ab sofort gibt es keine Ausreden mehr und es wird auch nicht mehr zum fertigen Kartoffelgratin aus dem Supermarkt gegriffen: Auch Kochanfänger bekommen ein Kartoffelgratin hin. Auf den nächsten Seiten findet ihr herzhafte Rezepte für Kartoffelgratin aus der BRIGITTE-Küche - vom klassischen Kartoffelgratin mit Schlagsahne bis hin zum raffinierten Kartoffelgratin mit Schweinefilet. Guten Appetit!