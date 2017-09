Kartoffelsalat: Neue Rezepte für den Klassiker

Unsere Rezepte für Kartoffelsalat

Lauwarmer Kartoffelsalat

Ein Kartoffelsalat zum Knuspern - mit Haselnusskernen und gebratenen Speckstücken. Das Bratfett geben wir mit ins Dressing, so wird der Salat besonders herzhaft. Zum Rezept: Lauwarmer Kartoffelsalat

Kartoffelsalat mit Mayonnaise

Ihr findet, ein Kartoffelsalat ohne Mayonnaise ist kein richtiger Kartoffelsalat? Dann seid ihr hier richtig. Zum Rezept: Kartoffelsalat mit Mayonnaise

Kartoffel-Kräuter-Salat

In Kombination mit neuen Kartoffeln macht dieser frühlingshafte Wildkräutersalat schön satt. Besonders hübsch sieht er aus, wenn ihr noch ein paar essbare Blüten - wie Stiefmütterchen - darüberstreut. Zum Rezept: Kartoffel-Kräuter-Salat

Kartoffelsalat mit Gurken

Die rosafarbenen Pfefferbeeren machen einen richtigen Hingucker aus diesem an sich sehr schlichten Klassiker. Dieser Salat schmeckt herrlich leicht und sehr fruchtig. Zum Rezept: Kartoffelsalat mit Gurken

Kartoffelsalat mit Mozzarella und Wildkräutern

Ins saftige Grün mischt sich Portulak, ein Pflänzlein mit fleischigen Blättern und fein säuerlichem Geschmack, das nun Saison hat - und hierzulande viel zu selten serviert wird. Zum Rezept: Kartoffel-Mozzarella-Salat mit Wildkräutern

Kartoffel-Spargel-Salat mit Miso-Dressing

Dieser Kartoffelsalat ist alles andere als fad - dafür sorgen Spargel, Mandeln und Eier sowie das köstliche Dressing mit Miso-Paste. Zum Rezept: Kartoffel-Spargel-Salat mit Miso-Dressing

Kartoffelsalat mit Bohnen und Garnelen

Dieser Bohnen-Kartoffelsalat mit Garnelen ist das ideale Sommergericht. Der farbenfrohe Salat rundet die Meeresfrüchte mit viel frischem Gemüse ab. Zum Rezept: Bohnen-Kartoffelsalat mit Garnelen

Kartoffel-Topinambur-Salat

Dieser vegane Kartoffelsalat wird aus zwei Knollen zubereitet, die sich hervorragend ergänzen. Radieschen und Schnittlauch verleihen dem Salat ein bisschen Farbe - und schenken ihm zusätzlichen Geschmack. Zum Rezept: Kartoffel-Topinambur-Salat

Bratkartoffelsalat

Hausmannskost mit einem besonderen Dreh: Fenchel, Feldsalat und Bratwürstchen kommen in diesen Kartoffelsalat, den wir mit Bratkartoffeln zubereiten. Zum Rezept: Bratkartoffelsalat

Kartoffel-Käse-Wurstsalat

Hier treffen zwei süddeutsche Klassiker aufeinander: schwäbischer Kartoffelsalat und bayerischer Käse-Wurstsalat mit Gewürzgurke. Die gewürfelten Kartoffeln werden in Brühe gekocht, das macht sie würzig. Und das Geheimnis der heißen Marinade: Gurkenwasser und zweierlei Senf. Zum Rezept: Kartoffel-Käse-Wurstsalat

Kartoffelsalat mit Speck

Ganz puristisch: Speck, Schnittlauch und eine Senf-Vinaigrette, mehr braucht dieser Kartoffelsalat nicht, um euch satt, glücklich und zufrieden zu machen. Zum Rezept: Kartoffelsalat mit Speck

Schwäbischer Kartoffelsalat

Herrlich schlunzig muss er sein - der typisch schwäbische Kartoffelsalat. Dafür bereiten wir ihn mit viel Brühe und ohne Mayonnaise zu. Zum Rezept: Schwäbischer Kartoffelsalat

Rote-Bete-Kartoffel-Salat mit Bündner Fleisch

Rote Bete und Kartoffeln sehen nicht nur auf dem Teller farbenfroh aus, sondern sind auch als Salat ein supergesundes Team! Verfeinert wird der Salat mit dem würzigen Geschmack von Bündner Fleisch. Zum Rezept: Rote-Bete-Kartoffel-Salat mit Bündner Fleisch

Kartoffelsalat mit gebratenem Ziegenkäse

Vegetarisch-herzhaft mit vielen frischen Kräutern und den würzigen, kleinen Käsetalern, die wir vor dem Braten paniert haben. Zum Rezept: Kartoffelsalat mit gebratenem Ziegenkäse

Kartoffelsalat mit Brunnenkresse

Wir verfeinern unseren Kartoffelsalat mit herb-pikanter Brunnenkresse. Quittengelee, Walnussöl und Bündnerfleisch machen den Genuss perfekt. Zum Rezept: Feiner Kartoffelsalat mit Brunnenkresse

Kartoffelsalat mit Kräuter-Mayo

Kartoffelsalat ist super, aber wer hat schon Luft aufs Kartoffelschälen? Bei diesem Rezept bleibt die Schale einfach dran - das geht schnell und einfach. Basilikum, Petersilie und Estragon peppen die Mayonnaise auf. Zum Rezept: Kartoffelsalat mit Kräuter-Mayo

Kinder-Kartoffelsalat

Dieser Kartoffesalat schmeckt den Kindern nicht nur gut, er ist auch noch kinderleicht gemacht. Das liegt zum einen daran, dass wir TK-Erbsen und Kartoffelreste vom Vortag verwenden - zum anderen ist er dank der Schinkenwürfel herrlich würzig. Zum Rezept: Kinder-Kartoffelsalat

Kartoffel-Gemüse-Salat

Für Gemüse-Fans: Kartoffelsalat mit Möhren, Erbsen und frischen Kräutern. Rezepte, wie dieses, stehen bei Vegetariern hoch im Kurs. Zum Rezept: Kartoffel-Gemüse-Salat

Kartoffel-Trüffel-Salat

Trüffelfond und Trüffelöl sind Pflicht bei diesem edlen Rezept. Und wer so richtig schwelgen möchte, gönnt sich eine Trüffelknolle - hauchfein drübergehobelt unglaublich gut. Zum Rezept: Kartoffel-Trüffel-Salat

Griechischer Kartoffelsalat

Kartoffeln, Oliven und Feta, mit cremigem Joghurtdressing - davon kriegen wir einfach nie genug. Zum Rezept: Griechischer Kartoffelsalat

Badischer und Berliner Kartoffelsalat

Die Berliner lieben ihren Kartoffelsalat mit Mayo und Gurken, in Baden serviert man ihn lauwarm und mit Brühe. In unseren Rezepten zeigen wir euch, wie beide Rezepte gelingen.

Zutaten für 4 Portionen Badischer Kartoffelsalat

70 Milliliter Essig

80 Milliliter Öl

300 Milliliter Fleischfond

1 rote Zwiebel

2 Esslöffel Schnittlauch in Röllchen

Salz und Pfeffer

500 Gramm gekochte, noch heiße Pellkartoffeln

Badischen Kartoffelsalat zubereiten

Macht in einer großen Schüssel aus dem Essig und Öl eine Vinaigrette. Anschließend verrührt ihr die Vinaigrette mit dem Fleischfond mit Hilfe eines Schneebesens. Schält und hackt die rote Zwiebel und gebt sie zusammen mit dem Schnittlauch in die Schüssel. Verrührt alle Zutaten gut miteinander und würzt die Soße kräftig mit Salz und Pfeffer. Jetzt gebt ihr die gekochten, heißen Kartoffeln hinzu. Ihr könnt sie vorher ganz leicht mit der Hand zerdrücken, damit sie die Soße besser aufnehmen. Am Schluss vermengt ihr alle Zutaten gut miteinander. Der badische Kartoffelsalat wird traditionell warm serviert.

Fertig in 30 Minuten

Zutaten für 4 Portionen Berliner Kartoffelsalat

100 Milliliter Milch

Salz und Pfeffer

150 Milliliter Öl

1 weiße Zwiebel

3 Essiggurken

2 Esslöffel gehackte Petersilie

1 gekochtes Ei

300 Gramm mit Schale gekochte Kartoffeln (am besten Drillinge)

Berliner Kartoffelsalat zubereiten

Stellt zuerst die hausgemachte Mayonnaise her. Hierfür gebt ihr Milch in einen hohen Messbecher und würzt sie mit etwas Salz und Pfeffer. Anschließend schlagt ihr die Milch mit einem Stabmixer auf und geben peu à peu das Öl hinzu. Mixt Milch und Öl so lange, bis sie binden. Zieht die Zwiebel ab und hackt sie. Würfelt die Essiggurken und hackt die Petersilie. Gebt die Mayonnaise in eine große Schüssel und heb die Gurkenwürfel, die Zwiebelwürfel und die Petersilie unter. Reibt das gekochte Ei mit einer großen Reibe in die Schüssel. Halbiert die Pellkartoffeln mit Schale und gebt sie in die Schüssel. Zum Schluss verrührt ihr alles gut miteinander. Achtet hierbei darauf, dass sich die Schale der Kartoffeln nicht löst.

Fertig in 20 Minuten

Kartoffelsalat - so gelingt er garantiert!

Ob zwischendurch als Snack, als Beilage oder als Mitbringsel für die nächste Gartenparty - Kartoffelsalat ist einfach immer eine gute Wahl! Und wie schön, dass er so vielseitig zubereitet werden kann: Die einfachste Variante ist wohl ein Kartoffelsalat mit Dressing, Gurken und Zwiebeln.

Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Aber es gibt auch ausgefallene Rezepte, wie zum Beispiel den Rote-Bete-Kartoffel-Salat mit Bündner Fleisch oder den Kartoffel-Trüffel-Salat. Probiert euch durch unsere leckeren Rezepte und erfahrt viel Wissenswertes rund um den klassischen Salat!

Die richtigen Kartoffeln auswählen

Es gibt festkochende, vorwiegend festkochende und mehlig kochende Sorten. Für Kartoffelsalat eignen sich am besten Kartoffeln, die festkochend sind. Hier kommen Sorten wie zum Beispiel Cilena, Linda, Nicola oder Selma infrage. Vorwiegend festkochende Sorten wie zum Beispiel Agria, Christa oder Granola können natürlich auch verwendet werden. Für Kartoffelsalat sollten die Kartoffeln aber nie zu weich gekocht werden.

Kartoffeln für den Salat kochen

Kartoffeln für Kartoffelsalat nicht schälen, sondern nur gründlich abspülen und in kaltem Wasser aufkochen. Eventuell noch Salz zugeben. Je nach Sorte brauchen die Kartoffeln nach dem Aufkochen noch etwa 15 bis 20 Minuten. Kartoffeln abgießen und kurz mit kaltem Wasser abspülen, damit sie nicht nachgaren.

Kartoffeln pellen für Kartoffelsalat

Wer die Kartoffeln lieber ohne Schale verarbeiten möchte, muss sie vorher pellen. Kartoffeln lassen sich ganz einfach pellen, wenn sie vor dem Kochen in der Hälfte rundherum angeritzt werden. Die fertig gekochten Kartoffeln kommen anschließend direkt in Eiswasser, in dem sie für ein paar Sekunden lang bleiben (circa 10 Sekunden). Danach die Kartoffeln herausnehmen und die Pelle einfach von der angeritzten Stelle aus nach außen mit beiden Händen abziehen. So entfällt lästiges Schälen und man spart auch noch Zeit! Danach die Kartoffeln ganz abkühlen lassen und erst dann in Scheiben schneiden, denn kalte Kartoffelscheiben brechen nicht so leicht!

Kartoffeln richtig würzen

Kartoffeln brauchen, wie alle stärkehaltigen Nahrungsmittel, reichlich Salz. Am besten schon während des Schneidens zwischendurch mit Salz und Pfeffer würzen, damit jede Kartoffelscheibe auch was abbekommt. Außerdem saugen Kartoffeln viel Feuchtigkeit auf. Bevor ihr also Mayonnaise oder andere Salatcremes in den Kartoffelsalat unterrührt, immer zuerst etwas gut gewürzte heiße Brühe über die Kartoffeln geben. Der fertige Kartoffelsalat sollte dann mindestens eine Stunde durchziehen.

Kartoffelscheiben gut vermengen

Damit die Kartoffelscheiben nicht zerbrechen, die Scheiben am besten mit einem Teigschaber oder einem anderen weicheren Kunststofflöffel mit abgerundeten Seiten unterheben. So lassen sich die Kartoffeln ohne Gefahr mit Zwiebeln, Dressing & Co. vermengen.

Kartoffelsalat vorbereiten

Kartoffelsalat mit Brühe, Essig und Öl kann man schon am Vortag zubereiten. Eventuell zum Servieren noch etwas Brühe zugeben, denn die Kartoffeln saugen viel Flüssigkeit auf. Bei einem Salat mit Mayonnaise sollte diese erst kurz vorm Servieren untergerührt werden. Das gilt auch für Zutaten wie Salatgurke oder Radieschen (sie ziehen Wasser). Auch Kräuter oder Speckwürfel immer erst zum Schluss unterrühren.

Kartoffelsalat aufbewahren

Kartoffelsalat ohne Mayonnaise ist abgedeckt im Kühlschrank drei bis vier Tage haltbar, mit Mayonnaise ist er nur ein bis zwei Tage haltbar. Wenn man selbst gemachte Mayonnaise verwendet, sollte man den Salat gar nicht aufbewahren.

