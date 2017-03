Rührkuchen: So schlicht, so gut!

Rührkuchen - das beste Rezept

Mein Rührkuchen ist der einfachste und beste weit und breit. Weil man nur vier klassische Kuchenzutaten braucht: Eier, Butter, Zucker und Mehl. Voilá! Das einzige Geheimnis zum Gelingen ist: Alle Zutaten müssen die gleiche Temperatur haben - Zimmertemperatur.

Rührkuchen - das braucht ihr

Zunächst nehme ich vier Eier und wiege sie, es sollen 230 Gramm sein. 230 Gramm brauche ich jeweils auch von den anderen Zutaten: Butter, Zucker, Mehl. Das war's schon. Mit einem Schneebesen verrührt man die weiche Butter mit dem Zucker ungefähr drei bis vier Minuten. Danach ein Ei aufschlagen und ganz verrühren, bis die Masse gebunden ist. Dann mit den anderen Eiern nach und nach genauso verfahren. Ich gebe gern noch eine gute Prise Salz hinein, so wird der Teig würziger.

Die Buttermasse ist nun schön glatt, sodass ich das gesiebte Mehl darunter heben kann: mit einem Holzlöffel, schön zart und mit Gefühl. Wenn man dem Teig beim ersten Mal nicht recht traut, kann man einfach einen halben Teelöffel Backpulver zum Mehl hinzugeben. Aber wirklich nicht mehr, denn der Geschmack ist viel besser ohne das geliebte Hilfsmittelchen!

Rührkuchen richtig backen

Anschließend wird eine rechteckige Kuchen- oder Cakeform leicht gebuttert und mit einem langen schmalen und einem kürzeren breiten Backpapierstreifen ausgelegt. So kommt der Kuchen in den Backofen und sieht fast professionell aus. Aber hoffentlich nur fast, denn der absolute Charme liegt darin, dass man erkennt: Er ist mit Liebe selbst gebacken.

Also den Teig nun in die Form geben und mit ein paar Mandelblättchen bestreuen. Die Form mit beiden Händen schön waagerecht auf den mit einem Tuch ausgelegten Tisch stoßen, so dass sich der Teig perfekt verteilt. Ich lasse ihn eine halbe Stunde ruhen und schiebe ihn dann bei 180 Grad in den Backofen. Nun muss der Kuchen gute 45 Minuten backen.

Wenn der Kuchen schön goldbraun gebacken und oben aufgeplatzt ist, stelle ich ihn auf ein Gitterrost. Nach fünf Minuten Ruhezeit hebe ich ihn mit dem Papier heraus und lasse ihn auf einem Rost abkühlen. Herrlich, wie himmlisch süß die Küche jetzt duftet!

Rührkuchen - eine Video-Kochschule

Rührteig ist schnell und einfach gemacht und lässt sich toll variieren - für Kuchen, Torten oder Kleingebäck. Rike Dittloff zeigt Schritt für Schritt im Video, wie Rührteig gelingt.

Rührkuchen: Die leckersten Variationen

Der Rührkuchen kann ganz einfach mit weiteren Zutaten abgerundet werden - so schmeckt er gleich noch besser!