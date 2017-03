Cold Stone & Egg Waffles - diese verrückten Eis-Trends erobern die Eisdielen

Wir zeigen euch, was dieses Jahr in den Eisdielen besonders angesagt ist – und welche Eis-Trends ihr 2017 auf keinen Fall verpassen solltet.

Cold Stone – Eis vom kalten Stein

In Osnabrück ist das "Schlecks" schon längst eine feste Größe für Eis-Fans: Hier können sich die Kunden ihr Eis selbst individuell zusammenstellen. Das Geheimnis ist ein -18 Grad kalter Marmorstein, auf dem die Zutaten nach Wahl vermischt und zu Eis verarbeitet werden.

Nachdem man sich für eine oder zwei Eissorten entschieden hat, kommt nämlich der eigentliche Witz: Das Eis wird mit den ungewöhnlichsten Zutaten kombiniert. Cheesecake? Kein Problem! Roher Kuchenteig? Au ja! Kinderbueno? Aber bitte! Ein paar frische Früchte dazu und dann wird alles auf dem eiskalten Stein gründlich durchgemixt. In die Waffel damit und losschlecken!

Glücklicherweise geht das inzwischen nicht mehr nur in Osnabrück. Auch in Hamburg-Ottensen hat jetzt eine zweite Schlecks-Filiale eröffnet und wir sind uns sicher, dass es noch viele weitere geben wird, denn die Cold-Stone-Eiskreationen sind wirklich der coolste Tipp in diesem Sommer!

Stickstoff – Eis zum Schockverlieben

Ein ähnliches Konzept, aber eine andere Technik: Für Stickstoff-Eis werden frische Zutaten mit -196 Grad kaltem Stickstoff gemischt. Dadurch "entstehen kleinstmögliche Wasserkristalle und somit ein sehr cremiger Schmelz". So erklärt es das Team von "Whoop Whoop Icecream" aus Berlin. Sie sind überzeugt: Das ist das vielleicht beste Eis der Welt. Denn: "Unsere innovative Produktionsmethode erlaubt es uns, Eis innerhalb weniger Sekunden so frisch herzustellen, dass du es tatsächlich miterlebst." Wer das mal ausprobieren möchte, kann das am Rosenthaler Platz in Berlin tun.

Eis-Burger - Eiskaltes Glück im Brötchen

Ja, wir sind verrückt nach Burgern – und diese Lust macht auch vor Eiscreme nicht halt. Was auf Sizilien bereits eine lange Tradition hat, kommt in diesem Sommer nach Deutschland und wird alle Eis-Fans begeistern. Zwischen zwei Brioche-Brötchen verstrichen wird das Eis zum Eis-Burger.

Wenn euch das noch nicht angesagt genug ist: Haltet auf den Berliner Streetfood-Events Ausschau nach "Zwei dicke Bären". Die Jungs kombinieren hausgemachte Eiscreme mit frischgebackenen Keksen. Diese Sandwiches solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Egg Waffles: Bubbles, die glücklich machen

Wenn euch die Burger noch nicht innovativ genug sind, probiert die innovativen Egg Waffles aus, die zu den ganz großen Eis-Trends 2017 gehören. Eigentlich sind sie nichts anderes als klassische Waffeln mit Blasen. Der Trend kommt aus Hongkong und New York zu uns und punktet mit Blasen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sieht toll aus und schmeckt wirklich ungewöhnlich. Wenn ihr das ausprobieren wollt, werdet ihr zum Beispiel bei "Romeo & Julia" in Köln fündig.

Ungewöhnliche Geschmacksrichtungen: Von salzig bis Rote Bete

Natürlich dürfen auch innovative Geschmacksrichtungen bei den Eis-Trends 2017 nicht fehlen. "Asphalt und Beton" ist der letzte Schrei im Stuttgarter Eiscafé "Flori & Palma" und in Berlin bekommt man bei "Oak & Ice" Eiscreme mit dem Geschmack von Rote Bete. Eissorten mit Salz – z.B. in Form von Meersalz oder Erdnussbutter – liegen ebenfalls voll im Trend.

Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren und frohes Schlecken!

Wenn ihr selber experimentieren wollt, zeigen wir euch hier, wie ihr Eis selber machen könnt und wie ihr Eis ohne Eismaschine selber macht. Natürlich haben wir auch Rezepte für euch, mit denen ihr Eis am Stiel selber machen könnt.