16-Jähriger begeistert auf Instagram mit unglaublichen Dessert-Bildern!

Desserts zum Dahinschmelzen

Beim Anblick dieser Leckereien dürften alle Schleckermäuler große Augen bekommen! Der 16-Jährige Jose postet auf seinem Instagram-Account naturally.jo stets neue Foodkreationen, die eine wahre Augenweide sind. Kein Wunder, dass er mit seinen Desserts tausende Follower begeistert!

Köstlichkeiten in Pastelltönen

Die kunstvoll garnierten Bowls, Kuchen und Desserts sehen nicht nur absolut köstlich aus – auch die Farben sind ein absoluter Hingucker. Die komplette Palette der Pastelltöne ist bei Jose vertreten: vom zarten Rosa über sanftes Türkis bis hin zu Baby-Blau.

Während manche seiner Kunstwerke auf dezente Kontraste setzen, bringen andere dagegen beeindruckende Farbverläufe hervor. So findet man in Joses Eis am Stiel alle Farben der Galaxie wieder. Dabei gelingen ihm die schönen Blautöne durch Blaubeeren, Brombeeren und Butterfly Pea Tee-Pulver. Letzteres ist ein Pulver aus Schmeterlingsblütentee - ein Tee, der aus der Blauen Klitorie gewonnen wird.

Desserts: Gesund und vegan

Und als wäre das alles noch nicht beeindruckend genug, sind die Schöpfungen des 16-Jährigen außerdem noch vegan.

Jose verzichtet auf tierische Produkte und setzt dagegen unter anderem auf Nicecream - eine Cream aus gefrorenen Bananen und Pflanzenmilch. Außerdem verwendet er neben Kokosmilch auch Chia-Samen und gefrorene Früchte.

Die Liebe zu selbstgemachten Köstlichkeiten merkt man seinen Bildern wahrlich an - überzeugt euch selbst! Bei so viel Talent dürfen wir gespannt sein, welche Leckerbissen noch aus Joses Küche kommen werden:

