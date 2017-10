Auberginen-Trick: Köstliches Knobi-Brot ganz OHNE Brot!

Dieses Low-Carb-Brot ist unser neuer Lieblingssnack. Der Trick: Wir nehmen Auberginen statt Gluten - und ruckzuck ist ein leckeres Abendessen gemacht, das dazu noch alle optisch begistert.

Das Rezept - so geht's

Die Aubergine bleibt ganz und wir schneiden ca. 1 cm große Vierecke in die Oberfläche. Nun werden Olivenöl, gehackter Knoblauch, Petersilie und Parmesan vermischt und über die angeschnitte Auberginen gepinselt. Salz, Pfeffer und Parmesan drüber, in Alufolie einwickeln und für ca. eine Stunde ab in den Ofen.

Jetzt kommt der beste Teil: Ihr könnt nun einfach die einzelnen Auberginen-Stückchen aus dem Gemüse ziehen und genießen - mmmmh!

Die genaue Anleitung findet ihr im Video:

Skip the garlic bread for this lighter aubergine trick. Posted by Women's Health UK on Donnerstag, 28. September 2017

Natürlich haben wir auch eine Anleitung für klassisches Knoblauchbrot mit Käse.