Preise halbiert: Warum ist Spargel gerade so billig?

Schon seit Wochen freuen wir uns riesig auf Spargel und können es kaum erwarten, damit zu kochen. Trotzdem haben wir sehnsüchtig abgewartet, bis endlich auch deutscher Spargel erhältlich war – um jetzt eine Überraschung zu erleben.

Spargel-Preise im "freien Fall"

Ist Spargel sonst vor allem zu Beginn der Saison sehr teuer, sind die Preise gerade "wie im freien Fall" abgesackt, so die Landwirtschaftsbehörde BLE.

Statt wie gewohnt für 9,50 Euro pro Kilo wird weißer Spargel auf dem Großmarkt zur Zeit für etwa 4,50 Euro pro Kilo verkauft. Für den Endkunden im Supermarkt bedeutet das, dass der Kilo Spargel für zum Teil deutlich unter 8 Euro zu haben ist. Ähnlich günstig sieht es auch beim grünen Spargel aus.

Spargel-Ernte 2017: Großes Angebot, niedrige Preise

Der Grund dafür: Die Spargel-Ernte fällt in diesem Jahr besonders üppig aus, weil die Wurzeln im Winter ein paar Tage Frost bekommen haben. Deutschlandweit wird deshalb jetzt Spargel in rauen Mengen geerntet. Und das ist auch gut so, denn im letzten Jahr konsumierten die Deutschen 123.000 Tonnen Spargel, also etwa 2 Milliarden Stangen des weißen Goldes.

Diese "Spargel-Flut" schafft die idealen Voraussetzungen, um endlich die geliebten Spargel-Rezepte hervorzuholen und nach Lust und Laune Spargel zu kochen. Braucht ihr dafür noch ein paar Ideen? Dann haben wir hier die besten Rezepte für Spargelsuppe für euch. Neben der klassischen Spargelcremesuppe darf natürlich auch Spargelsalat auf euren Tellern nicht fehlen. Und natürlich haben wir auch das beste Rezept für Sauce hollandaise für euch.