Mermaid Food: Das sind die SCHÖNSTEN Rezepte des Sommers

Wir schwärmen für Mermaid Food!

Beim Food-Trend Mermaid Food zaubern Spirulina-Algen unser Essen in diesem Sommer meerblau. Kein Wunder, dass kreative Food-Blogger die Blaualge längst für sich entdeckt haben und daraus die schönsten Gerichte zubereiten.

Ein Blick auf Pinterest bringt uns direkt zum Schwärmen:

Blau, ja blau ist alles, was ich mag!

Ob Smoothies, Latte, Toast, Rainbow Bowls oder Eis – in diesem Sommer gibt es kein Rezept, das wir nicht mit Spirulina-Algen in einen echten Hingucker verwandeln können. So wird euer Tisch an den heißesten Tagen des Jahres im Handumdrehen zu einem Lagunentraum, der uns an Urlaub denken lässt.

Und gesund ist das auch noch, denn die Blaualge ist reich an Proteinen, B-Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen. Grund genug, die Spirulina-Alge einmal auszuprobieren. Ihr bekommt sie im Reformhaus und in ausgewählten Bio-Läden oder könnt sie bequem online bestellen - 100 Gramm in Pulverform kosten etwa 10 Euro.