Switchel - der Sommerdrink 2017 hat ungeahnte Superkräfte!

Kefir, Kwas, Sauerkrautsaft, Kombucha oder Pu-Erh-Tee – jedes Jahr gibt es einen neuen Hype. Nun steht auch der Sommerdrink 2017 in den Startlöchern: Der Switchel – seit Jahrzehnten ein Kultgetränk in Kanada und den USA – ist auf dem Weg zu uns und sorgt in diesem Sommer für pure Erfrischung.

Dass der Switchel als Erfrischungsgetränk perfekt geeignet ist, das wussten aber schon im 18. Jahrhundert die Farmer Amerikas. Sie tranken den "Swizzle" damals zur Heuernte, um sich nach der harten körperlichen Arbeit ein bisschen abzukühlen. Genau das, was man im Sommer eben braucht...

Super-Switchel: Das kann der Sommerdrink

Inzwischen hat es der Switchel, dessen Namensursprung so viel bedeutet wie „Bauernfängerei“, über New York nach Deutschland – und in die Herzen trendbewusster Foodies geschafft. Man kann den fertigen Sommerdrink in immer mehr (Bio-)Supermärkten (in trendbewussten Szenevierteln deutscher Großstädte) für viel Geld kaufen oder online bestellen, man kann ihn aber auch ganz einfach selber machen. Die Zutaten dafür habt ihr in der Regel sogar zu Hause. Im Video verraten wir euch, was ihr braucht und wie euch der Switchel gelingt.

So gesund! Warum wir jetzt alle Switchel trinken

Ausgekramt hat das Rezept ein gewisser Dr. Josh Axe, der den Switchel vor allem für seine vielen gesundheitlichen Vorteile lobt. Dr. Axe zufolge wirkt der Switchel entzündungshemmend, versorgt euren Körper mit wichtigen Nährstoffen, schenkt euch einen Elektrolyten-Boost, balanciert euren pH-Wert aus, stärkt euer Immunsystem und hält mit seinen natürlichen Süßstoffen den Blutzuckerspiegel konstant. Genügend gute Gründe also, in diesem Sommer das eine oder andere Glas Switchel zu trinken.

Wir sind uns ohnehin sicher: Wenn ihr es einmal ausprobiert habt, werdet ihr nicht mehr darauf verzichten wollen. Fröhliche Erfrischung, zusammen!