Vorspeisen-Rezepte - das Beste zuerst

Fusion Food vom Feinsten: Exotische Papaya, luftgetrockneter italienischer Schinken und würziger Schweizer Käse vereinen sich zu einer Vorspeise mit Wow-Effekt. Und das alles in nur 20 Minuten! Zum Rezept: Papaya-Carpaccio mit Coppa und Kräuteröl



Vorspeisen - der erste Höhepunkt des Menüs Der erste Eindruck ist der wichtigste - und da die Vorspeise das erste ist, was der hungrige Gast auf den Teller bekommt, sollte sie besonders gut schmecken. Ob warme oder kalte Vorspeisen, Salate oder Suppen, eine gute Vorspeise regt den Appetit der Gäste und lässt im Bauch noch Platz für die folgenden Gänge. Und natürlich sollten die Vorspeisen auf das Hauptgericht abgestimmt werden.



Gute Vorspeisen-Suppen sind Gemüsesuppen oder Brühen. Diese kann man auch schön als Vorspeise im Glas anrichten, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Einfache Vorspeisen sind leichte Salate, wie Feldsalate. Die Wartezeit auf die Hauptspeise lässt sich aber auch gut mit kleinen Snacks und Fingerfood verkürzen.



Ob italienische Antipasti oder asiatische Dim Sum - Vorspeisen haben Fans in aller Welt Vorspeisen haben Fans in aller Welt - deshalben neben euch unsere Vorspeisen-Rezepte mit auf eine kulinarische Weltreise. Wetten, dass zu lecker belegten Crostini keiner "Nein" sagt? Neben Crostini und Bruschetta gibt es aber viele weitere italienische Vorspeisen, wie etwa Antipasti und Carpaccio. Die Spanier lieben Tapas, die kleinen Häppchen und Schälchen, die nicht nur als Starter eines Menüs serviert werden können, sondern auch gern als Snack zu Wein oder Bier.



Im Orient isst man zum Auftakt eines Menüs gern Fladenbrot mit verschiedenen Dips oder einen Teller mit verschiedenen kleinen Speisen, so genannten Mezze oder Meze. Auch griechische Vorspeisen sind unter dem Namen Meze bekannt und bestehen oft aus Oliven, Feta und Tomaten. Und die kleinen gedämpften Teigtaschen "Dim Sum" sind super für ein asiatisches Menü oder als Snack mit Freunden.