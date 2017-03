Kochen mit den Jahreszeiten - 8 köstliche Rezepte rund ums Jahr

Kochen mit den Jahreszeiten - einfach gemacht

In seinem Buch "Querfeldein" setzt Starkoch Frank Buchholz auf Foodpairing, also die Kombination von Aromen, die sich perfekt auf dem Teller ergänzen. Mit kreativen und oft überraschenden Kompositionen dieser Art kocht sich der Buchautor und TV-Koch durch das Jahr und macht so richtig Lust aufs Experimentieren.

Noch mehr köstliche Ideen für raffiniertes Foodpairing mit saisonalen Zutaten gibt es in dem Buch "Querfeldein" von Frank Buchholz, das im Becker Joest Volk Verlag erschienen ist.

Denn neben den Jahreszeiten, die von sich aus schon sehr viel an frischen Zutaten hergeben, gibt es auch jene, die vom Koch ein bisschen Einfallsreichtum erfordern. Und auch hierfür fehlt es Buchholz nicht an Ideen, die uns inspirieren. Bei den Bildern, die Jan C. Brettschneider dazu geliefert hat, läuft uns natürlich direkt das Wasser im Mund zusammen.

