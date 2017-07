Mojito: Wir haben das beste Rezept

Für ein Glas Mojito braucht ihr:

6 Zweige Minze

1 Limette

1 Teelöffel Rohrzucker (weiß und möglichst fein)

6 cl Rum (weiß)

Gecrushtes Eis Wasser (Soda)

So mixt ihr einen Mojito:

Minzzweige in ein Glas geben, einen Minzzweig für die Dekoration übrig lassen. Die Limette in zwei Hälften schneiden. Den Saft beider Hälften über dem Glas ausdrücken. Zum Ausdrücken ist eine Messerfläche gut geeignet. Den Rohrzucker ins Glas streuen. Rum dazugießen. Das Gemisch zerdrücken. Das gecrushte Eis hinzufügen und es mit Sodawasser auffüllen. Alles gut verrühren und das Glas mit dem verbliebenen Minzzweig dekorieren.

Mojito - ein Drink mit Tradition

Dass wir heute in fast jeder Bar einen Mojito bestellen können, haben wir nicht zuletzt dem US-Schriftsteller Ernest Hemingway zu verdanken: Er kam in der kubanischen Hauptstadt Havanna auf den Geschmack und machte den Drink auch außerhalb von Kuba bekannt. Nach ihm ist sogar die Minz-Art benannt, die für das typische Mojito-Aroma sorgt.



Doch auch in der eigenen Küche lässt sich im Handumdrehen ein Mojito mixen. Dazu braucht man lediglich weißen kubanischen Rum, den gepressten Saft einer Limette, frische Minze, weißen Rohrzucker und Sodawasser.



Zuerst werden Minzblätter, Limettensaft und Zucker gemischt - und zwar direkt im Longdrink-Glas, in dem der Cocktail auch serviert wird. Dann den Rum hinzugeben. Im Idealfall wartet man einige Minuten, um den Mix ziehen zu lassen. Im Anschluss das Glas mit Crushed Ice auffüllen, oder - noch besser - mit Cracked Ice, also nur grob zerstoßenem Eis. Abschließend mit Soda übergießen, mit einem Minzzweig dekorieren und dann: genießen. Lecker!

