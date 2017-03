So leicht schälst du eine Mango innerhalb von Sekunden!

Mangos schälen - mit diesem Trick

Besonders gut lässt sich die Mango schälen, wenn sie noch etwas fester ist, denn dadurch lässt sich die Schale besser abtrennen. Hierfür eignet sich klassischerweise ein scharfes Messer oder ein Sparschäler.

Um eine Mango wirklich schnell und einfach zu schälen, brauchst du allerdings keinen Sparschäler. Tatsächlich gestaltet es sich viel einfacher mit einem kleinen Trick, den du oben im Video siehst.

Mangos richtig schneiden - der Klassiker

Du möchtest die Mango lieber auf die klassische Art zerlegen - ohne, dass es eine zu klebrige Angelegenheit wird?

Schneide die Mango in drei Teile. Dazu musst du rechts und links am Kern vorbei schneiden. So erhältst du zwei Teile mit reinem Fruchtfleisch, die anschließend in Würfel oder Scheiben geschnitten werden können, und den schmalen Mittelteil mit Kern.

Das Mittelstück kann mithilfe einer Gabel auf ein Schneidebrett gedrückt werden. Das anhaftende Fruchtfleisch um den Kern herum kann dann mit einem Messer abgestreift werden.

Für kleine Mangostückchen haben wir im Video eine Anleitung, wie du sie clever in Würfelchen von der Schale bekommst: