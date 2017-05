Doch, echt: Reis darf nur SO oft aufgewärmt werden

Ihr habt gestern beim Asiaten um die Ecke viel zu viel Essen bestellt und wollt es heute noch mal aufwärmen? Vielleicht ist das gar keine so gute Idee, wie ihr immer dachtet, denn kalter Reis beherbergt viele Bakterien, die euch krankmachen könnten. In diesem Video erfahrt ihr aber, was ihr dagegen tun könnt und wie euch euer aufgewärmtes Essen sicher genießen könnt!