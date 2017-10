Doch, echt: DAFÜR ist das Fach unter dem Backofen da!

Jeder Backofen hat sie, diese kleine, flache Schublade direkt unter der großen Klappe. Auf den ersten Blick eigentlich naheliegend, wozu sie gut sein soll - oder vielleicht etwa doch nicht?

Moment mal - WAS soll da rein?

So eine Schublade unter dem Backofen muss doch bestimmt für das Backofen-Zubehör gedacht sein, das sonst woanders Platz wegnimmt. Also: Die perfekte Unterkunft für Backblech und Grillrost? Aber wäre doch komisch, für zwei Gegenstände eine Extra-Schublade einzurichten - und dann noch in jeder Einbauküche der Welt. Und Backformen passen zwar meistens irgendwie rein - aber doch eher schlecht als recht, wenn die Schublade nicht insgesamt viel zu flach für die gängigen Formen ist. Keine Frage: Hinter der Klappe steckt eine andere Absicht!

Die Ofen-Schublade: Auch für Gourmet-Köche interessant!

Tatsächlich erfüllt diese Schublade eine ganz andere Funktion, aber trickreiche Hobby-Köche haben eine weitere Funktion der schmalen Klappe entdeckt: Sie kann nämlich Lebensmittel perfekt von oben besonders heiß garen - vorausgesetzt, ihr habt einen Gasherd. Dann ist die Schublade nämlich das perfekte Werkzeug für knusprig überbackene Aufläufe, auf den Punkt angeschmortes Gemüse oder selbstgemacht Pizza mit Steinofen-Qualität (vor allem für die Glücklichen, die einen Pizza-Stein haben, den sie in der Gasherd-Schublade vorher ordentlich aufheizen können). Und wer keinen Gasherd hat: Im Video seht ihr, wozu die Schublade bei Elektro-Herden gut ist!

Das ist praktisch - aber wohin packe ich jetzt mein Backblech?

Keine Panik, auch dafür gibt es eine perfekte Lösung! Ihr braucht lediglich einen kleinen Ablageständer für Zeitschriften oder Post - und befördert ihn von eurem Schreibtisch in die Küche:





Praktischer Nebeneffekt: Ihr habt auch gleich den idealen Platz für eure Schneidebretter gefunden, die nebenan viel Platz haben!