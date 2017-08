Das sind die besten Thermomix-Rezepte

"Es ist so einfach, leckere Gerichte im Thermomix zuzubereiten", freut sich Andrea von dagomix.com. Deshalb veröffentlicht sie auf ihrem Blog regelmäßig neue Rezepte und zeigt, dass man mit dem Thermomix auch hervorragend backen kann. Ihre Schoko-Haselnusskügelchen-Cupcakes sind zum Beispiel eine hervorragende "Alternative oder Ergänzung zum klassischen Kuchen". "Sie sehen hübsch aus, schmecken lecker und sind im Thermomix einfach zu machen." Zum Rezept: Schoko-Haselnusskügelchen-Cupcakes



Kreativ kochen mit Thermomix-Rezepten von Bloggern



Klar gibt es jede Menge Kochbücher für den Einstieg in das Kochen mit dem Thermomix, doch das Tolle an dieser Wunderwaffe für die Küche ist doch, dass sie die Hobbyköche zum Probieren und Experimentieren anregt. Wer einen Thermomix sein Eigen nennt - und dafür ja immerhin ein kleines Vermögen ausgegeben hat - der möchte ihn auch so oft wie möglich nutzen und sehen, was er wirklich alles aus ihm herausholen kann.



Food-Blogs mit inspirierenden Thermomix-Rezepten



Die Blogs, die wir für euch herausgesucht haben, sind deshalb voll mit kreativen Thermomix-Rezepten und mit spannenden neuen Verwendungsmöglichkeiten. Denn der Thermomix kann alles: Standards wie Rühren, Mixen, Kneten und Zerkleinern, aber daneben auch so spannende Dinge, wie Mahlen, Wiegen, Erwärmen, Kochen, Dampfgaren und Dünsten. Da kann der Herd eben direkt ausbleiben!



Natürlich will das Kochen mit dem Thermomix gelernt sein, aber danach stehen euch unbegrenzte Möglichkeiten offen. Die Blogs, die wir für euch ausgewählt haben, spiegeln die ganze Vielfalt dieses Koch-Universums wider und helfen euch dabei, das Gerät und seine Fähigkeiten noch besser kennenzulernen. Die Rezepte für den Thermomix, die wir jeweils vorstellen, sind unsere persönlichen Favoriten der jeweiligen Blogs, bzw. absolute Herzensrezepte der Blogger.



Schaut euch aber unbedingt auch die vielen anderen Rezepte in den Blogs an und lasst euch von ihren Ideen zu eigenen Experimenten inspirieren.