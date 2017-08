Pfifferlinge: Rezepte für Pilzfans

Nach dem Motto "Nudeln gehen immer": Dieses Gericht ist einfach und schnell zu machen. Pfifferlinge und Bacon geben den Nudeln ordentlich Aroma, Salatblätter sorgen für sommerliche Frische. Zum Rezept: Pfifferlings-Pasta



Pfifferlinge - gefächerte Vielfalt



Der Pfifferling (Cantharellus) ist im Sommer der erste Speisepilz in den Körben der Pilzsammler: Er sprießt von Juni bis September. Bekannt ist der aromatische Pfifferling (der seinen Namen übrigens seinem pfeffrigen Aroma zu verdanken hat) auch als Eierschwammerl, Gelbling oder Rehling. Da der Pilz nach wie vor nicht gezüchtet werden kann, wird er noch immer mühsam in den Wäldern gesammelt - aus Kostengründen allerdings kaum mehr in Deutschland, wo er außerdem rar geworden ist. Die meisten Pfifferlinge kommen deshalb aus Osteuropa in unsere Pfanne - aus Polen, Litauen oder Weißrussland.



Sehr nützlich, um Pfifferlinge zu putzen, ist ein Küchenpinsel oder eine Pilzbürste - in den Lamellen am Hutrand setzen sich oft Erde und Fichtennadeln ab. Waschen sollte man sie, wie alle anderen Pilze, besser nicht, denn sie können sonst leicht matschig werden. Auch einfrieren empfiehlt sich aus diesem Grunde nicht.



Wie auch Steinpilze oder Champignons sind Pfifferlinge sehr gesund. Sie enthalten fast kein Fett, dafür aber Ballaststoffe, Kalium, Eisen und andere Nährstoffe, wie etwa das Herzschutzvitamin Folsäure. Nur frisch entfalten sie ihr ganzes Aroma und schmecken so auch ohne aufwändige Zubereitung ganz hervorragend: zum Beispiel mit Zwiebeln in Butter oder mit Speck gebraten und mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und Petersilie verfeinert. Gibt man die Pilze dann noch warm auf einen knackigen Blattsalat, hat man den perfekten Sommergenuss. Doch auch mit Pasta, Kartoffeln, in einer sahnigen Soße zu Fleisch (zum Beispiel Schweinefilet) und Bohnen, vegetarisch zu Knödeln oder in einer Suppe schmecken Pfifferlinge sehr lecker. Lasst euch durch unsere Rezepte beim Kochen inspirieren!