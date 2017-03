Pralinen selber machen - und zum Muttertag Freude verschenken

Pralinen selber machen zum Muttertag oder Valentinstag

Natürlich könnt ihr Pralinen kaufen, aber wenn ihr jemandem eine besondere Freude machen wollt, dann ist es doch viel schöner, wenn ihr Pralinen selber macht. Dabei unterscheidet man Pralinen in Formpralinen, Schnittpralinen, Trüffel und gefüllte Pralinen. Wir zeigen euch, wie ihr diese verschiedenen Pralinen selber machen und sie beispielsweise zum Muttertag verschenken könnt.

Formpralinen selber machen

Formpralinen können fast jede Form annehmen, die ihr verschenken wollt. Ob einfache Formen, wie Herzen, Blümchen oder Sterne, oder eher komplexe Gebilde, wie Autos, Kussmünder oder Tiere – mit der geeigneten Pralinenform könnt ihr Pralinen in allen Formen selber machen.

Dafür werden die Formen mit temperierter Schokolade gefüllt. Die überschüssige Schokolade abstreichen und die Form leicht schütteln, sodass keine Luftbläschen in den Pralinen entstehen. Dann könnt ihr die Formpralinen bei ca. 8 bis 10 Grad auskühlen lassen. Wenn sie richtig fest sind, entnehmt ihr sie mit vorsichtigem Klopfen aus der Form und könnt sie als Geschenk verpacken.

Schnittpralinen selber machen

Schnittpralinen, wie etwa unsere Kalter-Hund-Pralinen oder die Ingwer-Pralinen, folgen einem ganz anderen Muster. Um diese Pralinen selber zu machen, bereitet ihr zunächst die Füllung vor, die dann in flüssige Schokolade getaucht wird. Deshalb werden diese Süßigkeiten auch oft als Tauchpralinen bezeichnet. Wichtig ist dabei, dass die Füllung fest ist und nicht auslaufen kann. Welchen Geschmack ihr dabei bevorzugt, ist natürlich euch überlassen.

Lasst die etwa 1 cm dicke Füllung abkühlen und bestreicht dann die Unterseite der Masse gleichmäßig mit Schokolade. Wiederum abkühlen lassen und die Pralinen in der gewünschten Größe aus der Masse herausschneiden. Die einzelnen Pralinen dann mit der Füllung nach unten in die flüssige Schokolade eintauchen, sodass sie einen gleichmäßigen Überzug erhalten. Die selbstgemachten Pralinen mit einer Gabel wieder herausheben und dann vorsichtig klopfen, damit die Luftblasen verschwinden.

Jetzt könnt ihr die Pralinen auf Butterbrotpapier setzen und nach Belieben verzieren. Hierfür bieten sich Zuckerperlen, aber auch Kuvertüre, Blüten und Schriftzüge an. Besonders edel wird es, wenn ihr die Schnittpralinen mit Pralinenfolie verziert. Achtung: Sie haben ein essbares Motiv, die restliche Folie entfernen. Schön einwickeln und verschenken.

Trüffel-Pralinen selber machen

Auch Trüffel könnt ihr natürlich selber machen. Sie werden in der Regel mit Hohlkörpern hergestellt. Dafür gibt man die Trüffelmasse in eine vorgeformte, runde Form. So sehen die Trüffel am Ende schön einheitlich aus. Wenn ihr sie zu Hause selber macht, werdet ihr die Pralinen aber in der Regel von Hand formen.

Dafür einfach die gewünschte Menge Trüffelmasse abschneiden und mit den Händen zu kleinen Kugeln formen oder in die charakteristische Trüffelform bringen. Dann temperierte Schokolade auf die Handfläche träufeln und die Trüffel darin wälzen, bis sie komplett von einer dünnen Schokoschicht umschlossen sind. Trocknen lassen und wiederholen.

Insgesamt drei Schokoschichten werden so nach und nach aufgetragen. Nach der dritten Ummantelung werden die Pralinen in einer Schüssel mit Kakaopulver gewälzt, bis sie vollständig mit dem braunen Schokopulver bedeckt sind. Noch einmal trocknen lassen und schön verpacken.

Gefüllte Pralinen selber machen

Solltet ihr doch Hohlkörperformen für eure Pralinen verwenden wollen, könnt ihr auch gefüllte Pralinen selber machen. Dafür die Hohlkörper herstellen, indem ihr temperierte Schokolade in die Formen füllt, wieder klopft, damit die Luftbläschen verschwinden, und dann die Form schwungvoll wendet, sodass die überschüssige Schokolade ablaufen kann. Sobald die Schokolade fest wird, mit einem Spachtel die überschüssige Kuvertüre abkratzen, sodass der Rand der Körper sauber mit der Form abschließt.

Etwa eine Stunde fest werden lassen und dann füllen. Hierfür eignet sich eine selbstgemachte Ganache, wie in unseren Wacholder-Ganache-Pralinen. Füllt die Masse am besten mit einem Spritzbeutel oder einem Portioniertrichter ein, sodass sie bis ca. 1mm unterhalb des Rands steht. Dann die selbstgemachten Pralinen mit einer Schicht flüssiger Kuvertüre verschließen, die überschüssige Schokolade abziehen und die Pralinen fest werden lassen. Dass sie fertig sind, erkennt ihr daran, dass sich die Pralinen langsam von der Unterseite der Pralinenform lösen. Sie lassen sich dann ganz einfach aus der Form klopfen und hübsch als Geschenk verpacken.

Pralinen selber machen: Noch mehr Rezepte

Pralinen selber machen und aufbewahren

Selbstgemachte Pralinen mit einer Kuvertürenhülle halten sich mehrere Wochen. Wenn ihr die Pralinen mit einem Fruchtpüree füllt, verkürzt sich die Haltbarkeit auf wenige Tage. Vernascht sie also ganz schnell. Ganz anders ist es bei Pralinen, die ihr mit Alkohol füllt. Geschmacksneutraler Wodka beispielsweise verlängert die Haltbarkeit der Süßigkeiten. Am besten bewahrt ihr die Pralinen in gut verschließbaren Blechdosen. Dann bleiben sie lange richtig köstlich.