Quinoa: Was ihr über das Inka-Korn wissen solltet

Quinoa passt in Salate ebenso wie in warme Gerichte. Das Gewürzhuhn mit Spinat schmeckt heiß und kalt - der Spinat wird frisch verwendet. Alternativ passt auch Feldsalat gut. Zum Rezept: Gewürzhuhn mit Spinat



Quinoa - das nussig-aromatische Korn der Anden



Seit seiner Wiederentdeckung vor wenigen Jahren gilt Quinoa als eines der gesündesten Lebensmittel der Welt. Nicht umsonst trägt das glutenfreie Wunderkorn aus Südamerika den Beinamen "Gold der Inka". Vor allem aus der veganen und vegetarischen Ernährung ist Quinoa seitdem nicht mehr wegzudenken und an gesunden Quinoa-Rezepten kommt man kaum vorbei, wenn man sich abwechslungsreich ernähren möchte. Bei gerade einmal 170 kcal pro 50 Gramm ist Quinoa auch das ideale Schlank-Food: lecker, leicht und sättigend!



Warum wir viel häufiger Quinoa essen sollten



Der aktuelle Hype um das Superfood ist nur die Spitze des Eisberges: Schon vor 6.000 Jahren aß man in den Anden von Peru und Bolivien jenes Korn, das die Ureinwohner "Muttergetreide" nannten. Der Name ist ziemlich selbsterklärend, nährten und stärkten die Körner doch die Menschen der Hochlande - ganz so wie eine fürsorgliche Mutter es tut.



Heute weiß man auch warum: Quinoa ist eine wertvolle Eiweiß-Quelle und deshalb unverzichtbar für alle, die sich vegan und vegetarisch ernähren wollen. Kein anderes Getreide liefert auch nur ansatzweise so viel Eiweiß wie Quinoa - und damit auch viele essentielle Aminosäuren. Der hohe Anteil von Lysin zum Beispiel sorgt für schöne Haut und gesunde, starke Knochen. Zugleich versorgt das "Muttergetreide" uns mit Eisen, Phosphor und Calcium und ist komplett glutenfrei. Ein echtes Superfood also!



Quinoa-Rezepte: Kreativ kochen mit dem Inka-Korn



Was aber noch viel wichtiger ist: Quinoa schmeckt auch noch richtig lecker! Sein nussiges Aroma und seine bissfeste Konsistenz machen ihn zu einem Liebling der modernen, leichten Küche. Ob als klassische Beilage, wie in unserem Rezept für Gewürzhuhn mit Spinat oben, als Highlight in Gemüsepfannen, wie im pfannengerührten Gemüse mit Quinoa, als Burger-Patty im vegetarischen Burger oder als Grundlage für Salat - Quinoa macht einfach immer eine gute Figur. Und sogar Brot kann man mit den Körnern backen. Ideal für ein glutenfreies Frühstück! Die besten Rezepte für Quinoa haben wir euch oben zusammengestellt.



So einfach, so schnell: Quinoa richtig zubereiten



Im Vergleich zum Couscous ist die Zubereitung der Samen zwar etwas aufwendiger, dennoch ist das südamerikanische Getreide sehr anwenderfreundlich: einfach wie Reis mit der doppelten Menge Wasser aufkochen und dann bei niedriger Temperatur etwa 10 Minuten lang köcheln lassen. Wichtig dabei: die Körner nicht zu lange im kochenden Wasser lassen, damit sie ihren Biss nicht verlieren. Weichgekochter Quinoa-Brei sieht nicht nur unansehnlich aus, auch der Geschmack leidet deutlich. Kocht man das Getreide jedoch richtig, kann man sich über sein leckeres, nussiges Aroma freuen. Salz und Butter oder Öl unterrühren und schon hat man die perfekte Beilage zu Gemüse und Fleisch.



Wer einen Schritt weitergehen möchte: etwas gegarten Brokkoli oder Avocado-Stückchen hinein schneiden - und sofort steht ein leckerer Salat auf dem Tisch, der durch ein paar Spritzer Zitronensaft noch einmal gewinnt. Mehr Zutaten braucht es eigentlich gar nicht. Rainbow Buddha Bowls werden sehr häufig auf diese Weise zubereitet. Die bunten Superfood-Schalen sind glutenfrei, sättigen ohne unangenehmes Völlegefühl und schmecken so gut! Einmal auf den Geschmack gekommen, ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis ihr auch die anderen leckeren Rezepte ausprobiert, die wir für euch zusammengestellt haben. Wir kombinieren das Superfood zum Beispiel mit frischem Gemüse, wie Paprika oder Spinat, aber auch mit Spargel und Fleisch. Der Wandlungsfähigkeit der wundersamen Körner sind einfach keine Grenzen gesetzt.