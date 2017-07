Raclette: Rezepte für einen gemütlichen Abend

Gemeinsam genießen - das können sie, die Schweizer. Neben Fondue gehört auch das ebenso gesellige Raclette zu ihren Spezialitäten. Inzwischen ist die Grillplatte, unter denen die individuell belegten Pfännchen brutzeln, auch aus unserer Küche nicht mehr wegzudenken - insbesondere an langen Winterabenden oder gar Feiertagen wie Weihnachten und Silvester. So gesellig ist nur Raclette!

Das braucht ihr für das perfekte Raclette

Das Beste am Raclette - der Name leitet sich übrigens vom französischen Verb "racler" ab, was "schaben" oder "kratzen bedeutet - sind die vielen verschiedenen Zutaten, die wir dabei auf den Tisch zaubern können. Was jedoch beim Essen nie fehlen darf sind Kartoffeln (am besten Pellkartoffeln), Raclettekäse zum Überbacken, Kräuterbutter und frisches Baguette.

Für den Raclettekäse gilt: Er sollte gut schmelzen und aromatisch sein. Typische Raclette-Käsesorten aus der Schweiz sind etwa Bagnes, Orsières oder Goms. Ihr bekommt sie an der Käsetheke. Eine Faustregel: Je länger die Reifezeit, desto aromatischer der Raclettekäse.

So funktioniert das Raclette

Die Grillplatte steht üblicherweise in der Mitte des Tisches, die Kartoffeln obenauf. Wer Fleisch mag, kann zudem kleine Filetstücken (Rind, Schwein oder Huhn) auf der Raclette-Platte braten. Auch Garnelen oder Fischfilet wie etwa Lachs passen gut zum Raclette. Ringsherum reihen sich dann Schälchen mit Beilagen.

Zu den Klassikern zählen:

Silberzwiebeln

Mais

Mini-Maiskolben

gewürfelter Speck

Cornichons.

Aber auch anderes Gemüse wie:

Paprika

Zucchini

Champignons

Spargel

Oliven

schmecken kombiniert mit Kartoffeln und dem zerlaufenen Käse lecker. Dazu noch etwas frischer Pfeffer oder aber eine fruchtige Note dank Mango - auch das schmeckt hervorragend! Bei euren Lieblingszutaten sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Zugegeben: Raclette ist kein Low-Carb-Gericht - aber es ist jede Sünde wert. Lasst euch von unseren Rezepten inspirieren!

Schnelle Dips für Raclette und Fondue

Diese vier selbst gemachten Dips sind das i-Tüpfelchen für euren Raclette-Abend, passen aber auch ganz wunderbar zu Fondue. Und das Beste: In nur 40 Minuten stehen sie feinsäuberlich aufgereiht auf eurem Tisch. Hier geht es zu den Rezepten für die Cocktailsoße, den Kokos-Erdnuss-Dip, den Honig-Senf-Dip und den Kräuter-Dip.