Eistee selber machen: Erfrischung leicht gemacht!

Traditionell wird Eistee aus schwarzem Tee gemacht und mit Zitrone und Zucker abgeschmeckt. Eistee schmeckt aber auch mit grünem Tee, halbfermentiertem Oolong-Tee, Kräuter- oder Früchtetee - und statt mit Zucker kann man Eistee auch mit Fruchtsaft süßen.

Ihr wollt Eistee selber machen? Dann haben wir hier die besten Tipps und Rezepte für euch!

Eistee selber machen: erfrischende Rezepte

Selbst gemachter Eistee schmeckt viel besser als überzuckerte Fertig-Eistees aus dem Supermarkt. Das sind die besten Rezepte aus der BRIGITTE-Versuchsküche:

Eistee selber machen: Die besten Tipps

Schwarzer Tee schmeckt intensiv und eignet sich daher besonders gut für Eistee.

. Soll der Tee intensiver schmecken, lieber mehr Teeblätter verwenden als den Tee länger ziehen zu lassen - er wird sonst bitter.

Es macht keinen Unterschied, ob ihr die Teebeutel ins heiße Wasser gebt oder das heiße Wasser über die Teebeutel gießt.

Eistee möglichst schnell kühlen , am besten mit Eiswürfeln - sonst wird er bitter.

, am besten mit Eiswürfeln - sonst wird er bitter. Eistee süßen : Wenn ihr süßen Eistee selber machen wollt, den Zucker direkt in den heißen Tee geben. In kaltem Tee löst er sich nicht gut auf - Zuckerklümpchen bleiben zurück. Kalten Tee deshalb am besten mit Sirup süßen. Unser Tipp: Eistee erst kalt süßen. So kann jeder die Süße seines Eistees selber bestimmen. Und ungesüßter Eistee schmeckt richtig gut! Zum kalorienfreien Süßen eignet sich auch der Zuckerersatz Stevia. Achtung: Stevia hat die 300-fache Süßkraft von Zucker. Deswegen vorsichtig süßen.

Den heißen Tee erst abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank stellen - sonst wird er trüb. Sollte er doch mal trüb geworden sein, einfach ein bisschen heißes Wasser zugeben - das hilft!

Eistee immer frisch genießen: Eistee schmeckt am besten, wenn er frisch ist. Nach zwei bis drei Tagen solltet ihr ihn aufgetrunken haben und frischen machen. Aber wir sind uns sicher: Selbstgemachter Eistee schmeckt ohnehin so gut, dass er gar keine drei Tage alt wird!

Wird selbst gemachter Eistee nicht oder nur leicht gesüßt, ist er kalorienarm - ganz anders als Fertig-Eistee: Die meisten Eistees aus dem Supermarkt enthalten pro Liter 15 Würfel Zucker oder mehr. Ein weiterer Vorteil, wenn ihr euren Eistee selber macht: Er enthält weder Konservierungsstoffe noch Aromen.

Garnieren und servieren

Ihr könnt Eistee gleich in Gläser geben und diese mit einer Scheibe Zitrone oder Minzblättchen garnieren. Glaskannen oder andere durchsichtige Glaskrüge eignen sich ebenfalls gut, um Eistee stilvoll zu servieren. Die Eiswürfel nicht vergessen - lauwarmer Eistee schmeckt nicht! Vor der nächsten Gartenparty ausreichend Eiswürfel im Gefrierfach vorbereiten - und lieber ungesüßten Eistee servieren. So kann jeder Gast den Tee nach seinem Geschmack süßen - oder auch gar nicht.

Eistee für Kinder zubereiten

Wenn ihr für eure Kinder Eistee machen wollt, solltet ihr wegen des Koffeins auf schwarzen Tee verzichten. Nehmt stattdessen Rotbusch- oder Früchtetee: einfach ausprobieren und schauen, was am besten schmeckt! Der Eistee sollte nicht zu süß werden - das schadet den Zähnen. Garniert den Eistee mit einer Zitrone und servieren ihn in einem hübschen Glas mit Strohhalm.