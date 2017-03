Overnight Oats - Gesundes Frühstück über Nacht

Couscous schmeckt auch in der süßen Variante zum Frühstück. Zum Rezept: Sweet-Orange-Couscous



Was sind Overnight Oats? Keine Zeit, sich morgens was Ordentliches zuzubereiten? Überhaupt kein Problem! Denn: Wer nach dem Aufstehen sowohl lecker als auch vernünftig essen möchte, investiert am Vorabend ein paar Minuten und lässt die Sache dann ruhen. "Overnight Oats" heißt dieser neue Frühstückstrend, und dahinter verbergen sich Hafer- und andere Getreideflocken, Buchweizengrütze oder auch Chia- und Leinsamen, die mit weiteren Zutaten wie Nüssen z.B. in Saft oder Milch eingeweicht werden und über Nacht im Kühlschrank auf den Morgen warten. Dann noch ein paar Früchte schnippeln oder Kompott dazugeben - fertig ist der bekömmliche, ballaststoffreiche Start in den Tag. Kommt euch irgendwie bekannt vor? Kein Wunder: Im Prinzip sind "Overnight Oats"die Weiterentwicklung des Bircher Müslis, das vor 150 Jahren vom Schweizer Arzt Dr. Maximilian Bircher-Benner erfunden wurde - damals als leichte Abendmahlzeit.



Tipp: Früchte der Saison sind natürlich ideal, aber "Overnight Oats" schmecken auch mit tiefgekühltem Obst.