Schnelle Nudelgerichte - Blitzrezepte für Nudelfans

Schnelle Nudelgerichte: Großer Genuss für Eilige

Wer kennt es nicht: Der Hunger auf etwas richtig Leckeres ist da, die Zeit aber knapp! Genießen können wir trotzdem, denn mit unseren schnellen Nudelgerichten lässt sich alles unter einen Hut bringen. Und das in weniger als einer halben Stunde Zubereitungszeit!

Schnell, schneller, Pasta!

Die Pasta ist in circa zehn Minuten gekocht und mit Zutaten wie Tomaten, Aubergine und Käse lässt sich in Windeseile ein köstliches Nudelgericht servieren. Dabei sind die Rezepte so vielfältig wie die Nudeln selbst: Ob Bandnudeln, Linguine oder Fusilli – mit den leckeren Rezepten schlemmen wir uns durch die ganze Welt der Pasta!



Ein Nudelgericht für jeden Tag

Unter der Woche soll das Essen möglichst schnell auf dem Tisch stehen – zeitintensives Schnippeln und langes Kochen ist da fehl am Platz! Abwechslungsreich soll es aber trotzdem sein. Da kommen Nudelgerichte wie Pasta mit geschmorten Tomaten, gebratene Nudeln mit Schweinefleisch oder Bandnudeln mit Saltimbocca genau richtig. Und für die ganz Eiligen kommt ein One Pot-Gericht wie die "One Pot"-Spinatnudeln auf den Teller. Hier landen einfach alle Zutaten in einem Topf und sind in 20 Minuten fertig!

Appetit bekommen? Leckere Nudelgerichte mit wenig Zeitaufwand findet ihr hier!