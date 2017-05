In 30 Minuten gibt's Essen!

Rote Bete färbt den Bulgur purpurrot, Stremellachs liefert sättigendes Eiweiß - so wird der schnelle Salat zum Hingucker und Sattmacher. Zum Rezept: Tabouleh mit Stremellachs



Noch 30 Minuten bis zum Mittagessen ... die Zeit läuft Wir kennen das doch alle: Stressiger Tag, hungrige Kinder, keine Zeit - da muss es manchmal einfach schnell gehen. Zum Glück gibt es zahlreiche schnelle, einfache Rezepte mit frischen Zutaten, die in maximal 30 Minuten fertig sind! Fertiggerichte und Dosenfutter können wir da getrost links liegen lassen ...



Schnelle Gerichte sind ruckzuck zubereitet - vor allem wenn ihr die Zutaten schon im Haus habt. Wir überlegen uns daher schon Anfang der Woche, was wir jeden Tag kochen wollen, und gehen danach einkaufen. So sparen wir eine Menge Zeit und können direkt mit dem Kochen loslegen.



Nudeln, Spätzle und Gnocchi - perfekt für schnelle Rezepte Nudeln sind eine super Grundlage für die schnelle Küche. Während die Nudeln kochen, bereiten wir die Soße zu - das spart Zeit. Es müssen nicht immer Nudeln mit Tomatensoße sein - schließlich gibt es zahlreiche andere tolle und schnelle Nudelrezepte, etwa unsere Spaghetti mit Kräuterpesto oder Farfalle mit Melone und Schinken.



Produkte aus dem Kühlregal wie Gnocchi oder Spätzle eignen sich perfekt für schnelle Gerichte. So lassen sich mit fertigen Gnocchi blitzschnelle Aufläufe machen - immer eine gute Idee, um Reste zu verwerten. Probiert doch mal unseren Wirsing-Schinken-Auflauf, der bereits nach einer halben Stunde fertig auf dem Tisch steht ... mmmmmh!



Auch Fleisch und Fisch eignen sich für die schnelle Küche Es gibt auch leckere schnelle Rezepte mit Fleisch, etwa Geschnetzeltes, Hähnchenkeulen und sogar Burger! Wenn's noch schneller gehen soll, greifen wir zu Fisch. Der wird in der Pfanne schnell gar - vor allem, ihr das Filet in Würfel schneidet. Und alle, die leichte, schnelle Rezepte suchen, finden hier viele Ideen für schnelle Salate.



Schnelle Rezepte: überraschend vielfältig Ihr seht: Unsere schnellen Rezepte sind überraschend vielfältig! Eins allerdings haben sie alle gemeinsam: Egal ob mit Fleisch oder vegetarisch, ob süß oder deftig, ob Suppe oder Auflauf - ihr braucht nur 30 Minuten, bis ein leckeres Mittagessen oder Abendessen auf dem Tisch steht.



Auf den nächsten Seiten findet ihr dutzende schnelle Rezepte für jeden Tag. Die Ausrede "keine Zeit zum Kochen" hat jetzt keine Chance mehr ...