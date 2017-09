Schokoplätzchen - Lieblingsrezepte für Schokofans

Schokoplätzchen zum Ausstechen





Der Teig wird aus einem einfachen Mürbeteig hergestellt und mit Zimt und Kardamom abgeschmeckt. Danach können die Plätzchen mit Zuckerguss, Zuckerperlen und Streuseln verziert werden – fast zu schön zum Essen!

Zum Rezept: Schokoplätzchen zum Ausstechen

Dreifach gute Schoko-Cookies





Es geht doch nichts über Cookies: Mit weißen Schokostückchen und Vollmilch- sowie Zartbitterschokolade trumpft dieses köstliche Gebäck auf. Diese Schokoplätzchen sind definitiv ratzfatz weg!

Zum Rezept: Dreifach gute Schoko-Cookies

Macadamia-Köpfchen





Der Vorrat an Weihnachtsplätzchen kann nicht groß genug sein, deswegen backen wir ein großes Sammelsurium mit vielen unterschiedlichen Sorten: Die Macadamia-Köpfchen gehören auf jeden Fall dazu. Sie vereinen Zartbitterschokolade und Macadamianüsse und sind unglaublich lecker!

Zum Rezept: Macadamia-Köpfchen

Schoko-Erdnuss-Plätzchen





Diese Kekse sind sogar vegan: Sie werden aus Erdnussbutter, veganer Schokolade und Margarine hergestellt und sind ein leckerer Snack zwischendurch.

Zum Rezept: Schoko-Erdnuss-Plätzchen

Schoko-Karamell-Plätzchen





Schokoladenplätzchen der Extraklasse: Auf die Schicht Mürbeteig folgt Karamell und Schokoguss – da kann keiner widerstehen! Als Deko kommen noch Zuckerperlen und Pistazien obendrauf.

Zum Rezept: Schoko-Karamell-Plätzchen

Schoko-Kipferl

Vanille-Kipferl liebt wohl jeder, aber die Schoko-Variante muss unbedingt auch ausprobiert werden! Viel mehr Zutaten als zu dem Grundrezept braucht es nicht, lediglich Kakao kommt noch für den Schokoladen-Geschmack hinzu.



Zum Rezept: Schoko-Kipferl

Schoko-Rauten mit Baiser





Die Sckokoplätzchen sehen nicht nur verführerisch aus, sie haben neben einer Baiserschicht auch einen leckeren Teig aus Schokolade, Rum und Espresso zu bieten. Yummie!

Zum Rezept: Schoko-Rauten mit Baiser

Schoko-Sand-Plätzchen





Knusper, Knusper, Knäuschen ...mit diesen Schokoplätzchen machen wir es uns ganz gemütlich in der kalten Jahreszeit. Verziert werden die Kekse mit Krümelkandis – so lecker!

Zum Rezept: Schoko-Sand-Plätzchen

Schoko-Tupfen mit Piment





Das ist etwas Feines: Neben Kaffee, Puderzucker und Butter wandert auch Piment mit in den Teig und lässt die Weihnachtsplätzchen herrlich aromatisch werden.

Zum Rezept: Schoko-Tupfen mit Piment

Schokoladen-Vanille-Taler





Backen macht einfach so viel Spaß, vor allem, wenn das Ergebnis so lecker schmeckt: Vanille und Schoko sind hier in einem Plätzchen vereint und diese Liaison passt vorzüglich.

Zum Rezept: Schokoladen-Vanille-Taler

Schokomakronen

Genießen wie in Frankreich: Zwischen den Eischnee-Hauben verbirgt sich eine Füllung aus Sahne und Schokolade. Schokoplätzchen de luxe!

Zum Rezept: Schoko-Makronen

Schokoprinten





Schokoprinten gehören zu den Weihnachtsplätzchen schlechthin. Sie sind einfach herzustellen und schmecken mit der Mischung aus verschiedenen Gewürzen einfach jedem!

Zum Rezept: Schokoprinten

Weiche Schokoplätzchen mit Amarena-Füllung





Nicht nur eine Augenweide, auch geschmacklich sind diese Schokoplätzchen ein Highlight: Der Schoko-Mandel-Teig ist extra weich und zergeht auf der Zunge. Gekrönt werden die Plätzchen von einer Amarenakirsche.

Zum Rezept: Weiche Schoko-Plätzchen mit Amarena-Füllung

Schokoplätzchen - das Guetzli zur Weihnachtszeit

Wahre Schokofans lieben Schokolade in jeder Form: ob Schokoeis während der Sommermonate, warme Trinkschokolade im Herbst oder als Guetzli mit Schokostückchen in den Wintermonaten. Gerade in der Weihnachtszeit sind die Schokoladenplätzchen heiß geliebt, denn ein großer Plätzchenteller mit verschiedenen Sorten versüßt uns die Wartezeit auf Weihnachten enorm.



Schokoplätzchen – Lieblingsgebäck aller Schokoholics



Schokoladenplätzchen sind der Renner bei allen Schokofans: Egal, ob Cookies mit Schokostückchen, Spritzgebäck mit Schokoladengeschmack oder Kekse mit Kakaopulver – Schokoplätzchen machen einfach nur glücklich, darum kann man auch gar nicht genug von ihnen backen! Rezepte für Guetzli mit Schokonote gibt es en masse, sodass garantiert ein Lieblingsrezept für jeden dabei ist.



Am besten wird gleich die doppelte Menge gebacken, sodass ein paar Guetzli zum Verschenken übrig bleiben: Schokoladenplätzchen kommen in einer hübschen Keksdose richtig gut an und sind eine tolle Idee, wenn noch schnell ein Weihnachtsgeschenk her muss. Daher wird Ende November die Backsaison eingeleitet und spätestens jetzt dürfte die schönste Zeit des Jahres für alle Naschkatzen beginnen!

Hier haben wir köstliche Schokoplätzchen für euch aufgelistet - jedes davon ein Highlight, probiert es selbst!