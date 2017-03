Süße Hauptgerichte: Rezepte, die glücklich machen

Diese Pancake-dicke Köstlichkeit ist etwas in Vergessenheit geraten – was wir hiermit ändern möchten. Zum Rezept: Milchreis-Pfannkuchen mit Heidelbeerkompott



Süßen Hauptgerichten kann keiner widerstehen ... Was Süßes gibt's nur zum Nachtisch? Bei uns nicht! Wir essen zwar gern herzhaft, aber ab und zu darf es mittags ruhig mal was Süßes sein. Ob Grießbrei, süßer Auflauf, Kaiserschmarrn oder Pfannkuchen - süße Hauptgerichte bringen Abwechslung auf den Tisch und streicheln Seele.



Einfache süße Hauptspeisen wie Pfannkuchen oder Arme Ritter sind super für die schnelle Küche und schmecken mit frischen Früchten wie Blaubeeren oder Äpfeln besonders gut. Auch Aufläufe und Nudeln können nicht nur herzhaft: Probiert doch mal unsere Mohnnudeln mit Kompott! Süße Aufläufe könnt ihr aus Milchreis oder Weißbrotresten machen; und wenn ihr wollt, könnt ihr auch Pfannkuchen einfach überbacken. Natürlich nicht mit Käse: Ein Sahneguss macht sie schön saftig.



Wer auf die Kalorien schielt, verdirbt sich leider den Spaß an vielen süßen Hauptspeisen: Süßes Soulfood braucht nun mal ordentlich Zucker, Eier oder Sahne. Es gibt aber auch süße Hauptgerichte, die kalorienarm sind: Quark und frische Früchte machen die Rezepte frisch und gesund. Süße Hauptgerichte mit Obst schmecken sowieso jedem - schließlich können wir jedes süße Hauptgericht mit unseren Lieblingsfrüchten verfeinern.



Unsere Sommer-Favoriten sind übrigens süße Hauptgerichte mit Kirschen: Sie passen als Grütze oder Kompott zu Milchreis, aber auch in süße Aufläufe - zum Beispiel in unseren leckeren Kirschenmichel, der mit Mandeln, Zimt und Zucker überbacken wird.



Auf den nächsten Seiten findet ihr unsere besten Rezepte für süße Hauptspeisen.