Spargel - Rezepte für Genießer

Willst du gelten, mach dich selten - das wusste schon Oma! Spargel gehört zu den wenigen Gemüsesorten, die es nicht das ganze Jahr überall zu kaufen gibt: Zweifellos einer der Gründe, warum wir uns so auf die Spargelzeit freuen. Geht es euch genauso? Dann findet ihr hier viele leckere Rezepte rund um Spargel.

Warenkunde: Wissenswertes zum Spargel

Wenn wir von Spargel sprechen, meinen wir normalerweise Gemüsespargel (Asparagus officinalis) - oder auch gemeinen Spargel. Dabei unterscheidet man zwei verschiedene Spargelsorten. Weißer Spargel wächst unter der Erde. Er wird in der Regel gestochen, bevor er durch die Erdoberfläche bricht. Sonst würde er sich dank des Sonnenlichts violett verfärben.

Grüner Spargel wächst hingegen über der Erde und produziert dank des Sonnenlichts Chlorophyll und wird dadurch grün. Welche der beiden Spargelsorten man bevorzugt, hängt sowohl vom eigenen Geschmack als auch vom jeweiligen Spargelrezept ab.

Spargelanbau: Woher kommt unser Spargel?

Angebaut wird Spargel in den warmen Regionen in Mittel- und Südeuropa, aber auch in Nordafrika und Vorderasien. Beliebte Anbaugebiete liegen an Flussufern. Deutschland ist europaweit übrigens der größte Spargelerzeuger. Weil der Bedarf für die vielen leckeren Spargelrezepte aber nicht abgedeckt werden kann, wird auch importierter Spargel aus Griechenland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich angeboten. Weltweit liegt China in der Spargelproduktion vorn.

Kochen mit Spargel: Wann ist Spargelsaison?

Spargel hat viele Fans. Deswegen können es die meisten auch kaum erwarten, bis die Spargelsaison startet und es das Gemüse wieder zu kaufen gibt - und an leckeren Spargel-Rezepten fehlt es wirklich nicht. Die Saison fängt meistens zwischen Ende März und Mitte April an. Da die Spargelernte aber auch vom Wetter abhängt, kann man nicht genau sagen, wann man die ersten Stangen kaufen kann.

Das Ende der Spargelsaison kann man dagegen schon genauer bestimmen. In der Regel endet die Saison am 24. Juni, der auch als Johannistag bekannt ist. An diesem Tag wird normalerweise der letzte Spargel gestochen. Warum ausgerechnet dieser Tag? Spargel braucht rund 100 Tage, um sich auf den ersten Frost vorzubereiten. Wird über den Johannistag hinaus geerntet, kann dies negative Folgen für die Ernte im darauffolgenden Jahr haben. Je nach Verkaufsstart kann es aber auch sein, dass die Saison für Spargel früher endet.

Wer Spargel das ganze Jahr über genießen möchte, findet importierten Spargel aus Ländern wie Mexiko, Südafrika, Chile oder Argentinien im Supermarkt. Auch grüner Spargel wird über die übliche Saison hinaus importiert und in gut sortierten Läden angeboten. Aber natürlich geht nichts über frischen Spargel vom Spargelhof des Vertrauens. Die passenden Spargelrezepte dafür findet ihr bei uns.

Ist Spargel gesund?

Spargel ist Gemüse und damit per se gesund. In China wurde Spargel schon vor 5000 Jahren als Heilpflanze gegen Husten und bei Problemen mit der Blase eingesetzt. Aber auch die Griechen und Römer haben sich die heilsame Wirkung von Spargel zunutze gemacht. Spargel ist harntreibend und wirkt abführend. Vermutlich über die Römer und die Ausbreitung der römischen Kultur kam der Spargel auch nach Mitteleuropa.

Nachdem viele Jahrhunderte kein Spargelanbau betrieben wurde, tauchte er im 16. Jahrhundert als Delikatesse in aristokratischen Kreisen wieder auf. Heute ist Spargel zwar bisweilen auch nicht günstig, aber längst kein Edelgemüse mehr. Inzwischen kann sich jeder Durchschnittsbürger Spargel leisten und ihn im Laufe der Spargelmonate gleich mehrfach genießen.

Und wer seinen Spargel nicht in Sauce hollandaise ertränkt oder nicht ständig mit anderen kalorienreichen Beilagen kombiniert, findet bei uns viele leichte Spargel-Rezepte und kann mit Spargel sogar Kalorien sparen. Bessere Neuigkeiten gibt es für Spargelfans nicht! Denn Spargel besteht zu einem Großteil aus Wasser und kommt daher auf wenige Kalorien (18 kcal auf 100 Gramm), aber viele Vitamine und Nährstoffe. Mit Kalium und B-Vitamine (u.a. Folsäure/Vitamin B9) trumpft der weiße Spargel auf, grüner Spargel hingegen kann mit Provitamin A und Vitamin C überzeugen.

Spargel wirkt entwässernd und wirkt sich dank seiner Nährstoffe positiv auf den Stoffwechsel aus.

Die liebsten Spargelrezepte der Redaktion

Spargel-Rezepte: Raffinierte Ideen und beliebte Klassiker

Unsere Rezepte decken alle Wünsche ab, die man als Spargelfan an ein Spargelgericht haben kann. Am bekanntesten ist der Klassiker Spargel mit Sauce hollandaise. Aber es gibt noch so viele weitere Spargelgerichte, die gut schmecken: Spargel aus dem Ofen, Spargelcremesuppe und ganz normale Spargelsuppen, Spargel und Nudeln und Spargelsalat.

Und habt ihr schon mal Pizza oder Lasagne mit Spargel probiert? Dann solltet ihr das unbedingt mal testen! Unser Favorit für warme Sommertage: kalte Spargelsuppe. Dazu gibt's Brot mit Schinken. Wer Pasta liebt, sollte unbedingt einmal Bandnudeln oder Tagliatelle mit grünem Spargel probieren. Und dass Spargel und Fisch wunderbar zusammenpassen, beweist unter anderem unser Spargel-Pie mit Lachs. Wer es ganz einfach und schlicht mag, dem legen wir diese Spargel-Rezepte aus unser BRIGITTE-Küche ans Herz: Grüner Spargel mit Parmesan-Öl und Paprika-Basilikum-Salsa und Braunschweiger Spargel mit brauner Butter und Kerbel.

Diese und viele andere leckere Spargelrezepte findet ihr oben in unserer Rezept-Strecke zum Thema Spargel.

Lea Linsters liebste Spargel-Rezepte

Unsere Lieblingsköchin Lea Linster sagt, in der Spargelzeit könne selbst sie zur Vegetarierin werden. Obwohl ein bisschen Fisch oder etwas Schinken zum Spargel nicht schaden können! Hier verrät sie uns, was ihr beim Spargel zubereiten beachten müsst:

Ihre liebsten Spargelrezepte sind dann auch sehr vielseitig und abwechslungsreich:

