Spargelsuppe - unsere Lieblingsrezepte zum Löffeln

Spargelsuppen sind perfekt als Auftakt für ein festliches Menü: Ihr könnt sie schon am Vortag kochen und die Knusperröllchen aus fertigem Yufka- oder Strudelteig am Nachmittag füllen und aufrollen. Wenn die Gäste da sind, müsst ihr die Röllchen nur noch kurz in Butterschmalz braten und die Spargelsuppe aufkochen. Zum Rezept: Spargelessenz mit Knusperröllchen