Spritzgebäck - der Star auf dem Plätzchenteller

Spritzgebäck – der Plätzchenklassiker

Spritzgebäck ist ein echter Klassiker unter den Weihnachtsplätzchen und verdient somit in jeder Weihnachtssaison einen festen Platz auf dem Plätzchenteller! Der Teig wird ganz einfach mit einem Spritzbeutel in Form gebracht - womit auch der Name des Gebäcks erklärt wäre. Für den Spritzbeutel gibt es mehrere Aufsätze: so ist zum Beispiel der typische Sternaufsatz für die gewellte Oberflächenform der Plätzchen verantwortlich. Damit können entweder Fantasieformen und Kringel, oder Buchstaben wie S, I und C geformt werden. Mit der Lochtülle hingegen lassen sich ganz einfach Tupfen auf das Backblech bringen.

Tipp: Wer einen Fleischwolf zuhause hat, kann auch diesen anstelle des Spritzbeutels nutzen. Für den Fleischwolf gibt es passende Aufsätze, die für Spritzgebäck verwendet werden können.

Grundrezept für Spritzgebäck

Spritzgebäck wird meistens aus einem Mürbeteig hergestellt. Dieser Teig ist einfach vorzubereiten: Er wird aus den Zutaten Zucker, Butter und Mehl gefertigt, die in einem festgelegten Verhältnis von 1 Teil Zucker, 2 Teile Butter und 3 Teile Mehl miteinander vermengt werden. Zuerst werden Butter und Zucker schaumig geschlagen. Außerdem kann noch Eigelb untergerührt werden, das als Emulgator dient. Danach wird das Mehl untergemischt. Nach Belieben kann das Rezept mit Zitronensaft, Vanillezucker, Mandeln und Gewürzen abgeschmeckt werden. Auch verschiedene andere Aromen wie Kaffee, Kakao oder Orange lassen das Grundrezept nur noch besser schmecken!

Spritzgebäck: So gelingt es definitiv!

Stellt man einen Mürbeteig für das Spritzgebäck her, ist es wichtig die Zutaten gut gekühlt und schnell zu verarbeiten. Durch Wärme oder langes Kneten wird sonst der Teig zäh, da sich das Klebergerüst des Mehls ausbildet. Der Teig soll aber schön mürbe, also weich, werden, daher ist eine schnelle Verarbeitung essenziell. Deshalb empfiehlt es sich, den Mürbeteig mit den Quirlen des Handrührgeräts zu vermengen.

Tipp: Um den Teig unkompliziert in den Spritzbeutel zu füllen, wird dieser einfach in ein hohes Gefäß gestellt - so hat man für das Einfüllen beide Hände frei.

Spritzgebäck verschenken

Plätzchen sind immer eine klasse Idee, wenn ihr noch ein kleines Geschenk braucht. Richtig lecker und umso hübscher wird das Spritzgebäck, wenn es nach dem Backen verziert wird – das Auge isst schließlich mit! Nachdem die Plätzchen abgekühlt sind, können sie in geschmolzene Schokolade getunkt und mit gehakten Pistazien oder Mandeln garniert werden. Auch Streusel und Kakonibs machen sich richtig gut auf dem Gebäck. Die Plätzchen wandern zum Schluss in eine hübsche Schachtel und sorgen so garantiert für Überraschung beim Empfänger!

Unsere liebsten Rezepte für Spritzgebäck

Spritzgebäck

Mit dem einfachen Mürbeteig-Rezept mit Vanillezucker und Zitronensaft ist dieses Spritzgebäck im Nullkommanichts hergestellt. Eine leckere Glasur aus Schokolade und Pistazien setzt ein würdiges Finish auf dieses Lieblingsrezept.

Zum Rezept: Spritzgebäck

Weihnachtliches Spritzgebäck

Das Rezept ist so schön einfach: Butter oder Margarine wird mit Ei, Puderzucker und Mehl verrührt. Für einen leichten Zitrusgeschmack mischen wir noch Zitronenschale unter. Danach werden große Tupfen gespritzt, zwischen die zum Schluss die herrliche Schokoladenfüllung kommt.

Zum Rezept: Weihnachtliches Spritzgebäck

Zimtgebäck mit Schokolade

Zimt gehört zu Weihnachten einfach dazu - die Kombi aus Spritzgebäck, Zimt und Schokolade verspricht daher absoluten Genuss. Wie gut, dass sich das Gebäck 3-4 Wochen hält, so können wir noch lange davon naschen!

Zum Rezept: Zimtgebäck mit Schokolade

Mandelhörnchen

Ein Teig aus Marzipan umhüllt mit Mandelblättchen und Glasur - das kann nur köstlich werden! Am besten gleich die doppelte Menge backen, denn als Mitbringsel zum Sonntagskaffee kommen sie richtig gut an!

Zum Rezept: Mandelhörnchen

Mokka-Baiser-Tupfen

Diese Plätzchen sind leckere Baiser-Tupfen aus Eischnee mit Mokka-Geschmack. Nach dem Trocknen im Ofen werden sie noch in Kuvertüre getaucht. Yummie!

Zum Rezept: Mokka-Baiser-Tupfen

Spritzgebäck: So geht`s!

Im Video erfahrt ihr Schritt für Schritt, wie man Spritzgebäck unkompliziert und gelingsicher zubereitet.

Und nun heißt es: Teig rühren und ran an den Spritzbeutel!