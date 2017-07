Kaiserschmarrn-Rezepte für süße Geborgenheit

Das Geheimnis dieses Kaiserschmarrn? Rum-Rosinen und eine echte Vanilleschote. Wenn Kinder mitessen: Notfalls geht's auch ohne Rum. Zum Rezept: Kaiserschmarrn mit Rum-Rosinen



Kaiserschmarrn - Essen für die Seele



Herrlich fluffig, wunderbar duftend, weich, warm und süß: Kaiserschmarrn (auch: Kaiserschmarren) ist ein süßes Hauptgericht, das uns zuverlässig ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Für einen guten Schmarrn braucht es außer Mehl, Milch, Eiern und Zucker nicht viel. Dieser Klassiker ist schnell und einfach gemacht - und extrem lecker.



Kaiserschmarrn wurde in Österreich erfunden - bei der Namensgebung stand Kaiser Franz Joseph I. Pate. Dort isst man traditionell Zwetschkenröster dazu, eine Art stückiges, dickes Kompott, das ohne Wasser gekocht wird. Uns schmeckt Kaiserschmarrn aber auch mit Apfelmus oder Vanillesoße. Kaiserschmarrn kann sogar vegan: einfach die Milch durch Sojamilch ersetzen, Butter durch Margarine und das Ei durch Apfelmus oder Banane. Die fruchtige Note kommt gut!



Für das Teig-Grundrezept müssen zunächst die Eier getrennt werden. Das Eigelb mit Zucker, Salz und Vanille verquirlen, die Milch unterrühren und das Mehl darübersieben. Anschließend das Eiweiß zu Eischnee schlagen und mit einem Schneebesen unter den Teig heben. Butter in der Pfanne erhitzen, Teig hineingießen und backen. Zum Schluss den Schmarrn mit zwei Gabeln in Stücke reißen, mit Puderzucker bestäuben und mit Kompott oder einer anderen Beilage servieren. Eine leckere Alternative zu Kuchen!



Was ist das beste Rezept für Kaiserschmarrn? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Wichtig ist eigentlich nur zweierlei: Der Teig muss quellen, damit er locker wird. Und Eischnee muss rein, das macht ihn fluffig. Gehören Rosinen in den Kaiserschmarrn? Diese Glaubensfrage muss zwischen Rosinen-Hassern und -Fans entschieden werden - oder auch nicht. Denn bei uns gibt es Rezepte für Kaiserschmarrn mit und ohne Rosinen. Die Köchinnen aus der BRIGITTE-Küche haben sich leckere Varianten ausgedacht, mit Mohn, mit Grieß, mit Nuss - und sogar herzhaft! So ein Schmarrn, denkt ihr? Nicht zweifeln, probieren! Und nicht über die Kalorien oder Low-Carb nachdenken. Manchmal muss man einfach genießen ...