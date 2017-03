Süßkartoffel-Rezepte - Genuss in Orange

Die Süßkartoffel, auch unter dem Namen Batate bekannt, ist das neue Trendgemüse. War sie vor einigen Jahren noch ein Exot, begegnet sie uns heute in nahezu jedem Discounter und Restaurant - und das zu erschwinglichen Preisen. Doch was hinter der Knolle mit der außergewöhnlichen Farbe steckt, wissen die wenigsten.



Der Name trügt: Die Süßkartoffel ist gar nicht mit der Kartoffel verwandt - sie gehört zu den Windengewächsen. Ihr süßlicher Geschmack kommt durch den hohen Stärkegehalt zustande. Süßkartoffeln brauchen viel Wärme, um zu gedeihen, weswegen sie insbesondere in Ländern mit langen Sommern und mildem Klima angebaut werden. Sie wachsen vor allem in den USA, der Karibik, Israel, Afrika und Brasilien. Da die Süßkartoffel eine sehr dünne, empfindliche Schale hat, wird sie nicht mit Maschinen, sondern per Hand geerntet und in Eimern ins Lager gebracht. In klimatisierten Räumen können Süßkartoffeln bis zu zwölf Monate gelagert werden - deswegen gibt es sie das ganze Jahr über zu kaufen.



Die Zubereitung der Süßkartoffel ähnelt der der normalen Kartoffel. Und ebenso wie ihre Namensvetterin ist die Süßkartoffel ein Allround-Gemüse: Sie schmeckt gekocht, gebraten, geröstet, gebacken und frittiert. Vielen Kindern schmeckt die süßliche Wurzelknolle hervorragend, man kann sie auch gut zu Süßkartoffelbrei verarbeiten.



Je nach Größe brauchen Süßkartoffeln in kochendem Wasser 30 bis 45 Minuten zum Garen. Es gibt aber einen Trick, um die Süßkartoffel schneller zu kochen: Einfach die ungeschälte Knolle mehrmals rundum mit einer Gabel einstechen, danach die Süßkartoffel vier bis acht Minuten auf höchster Stufe in die Mikrowelle stellen - und schon ist sie gar. Wie bei der Kartoffel sind bei der Süßkartoffel alle Kombinationen und Experimente erlaubt. Ob vegetarisch, zu Fleisch oder Fisch - die Süßkartoffel ist schwer im Kommen und wir sind begeistert!



Gebackene Süßkartoffeln mit Pilzfüllung Nach einem wohlig warmen Aufenthalt im Ofen wird die Süßkartoffel herbstlich gefüllt: mit Pfifferlingen, Maronen und Kidneybohnen. Serviert wird das Ganze dann mit saurer Sahne - was für ein Veggie-Genuss. Zum Rezept: Gebackene Süßkartoffeln mit Pilzfüllung