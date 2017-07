Tiramisu: Leckere Rezepte für ein "dolce vita"

Original italienisches Tiramisu - das beste Rezept

Zutaten für 4 Portionen Tiramisu

150 Gramm Zucker

6 frische Eigelb

450 Gramm Mascarpone

2 Esslöffel Amaretto

150 Milliliter Espresso

220 Gramm Löffelbiskuits

Kakaopulver zum Bestäuben

Tiramisu zubereiten - Schritt für Schritt erklärt

Schlagt Eigelbe und Zucker drei bis vier Minuten cremig. Achtung: Die Eier müssen frisch sein! Hebt nun die Mascarpone unter die Zucker-Eimasse. Gießt den Amaretto in den Espresso, tunkt einige Löffelbiskuits kurz hinein und schichtet sie dann in die Auflaufform. Verfahrt so, bis der Boden der Form bedeckt ist. Streicht einen Teil der Mascarponemasse über die Löffelbiskuits. Tunkt weitere Löffelbiskuits kurz in die Espresso- Amarettomischung, legt sie auf die Mascarponecreme und bestreicht sie wiederum mit Mascarponecreme. Lasst das Tiramisu drei bis vier Stunden im Kühlschrank durchziehen. Holt das Tiramisu kurz vor dem Servieren aus dem Kühlschrank und bestäuben es mit Kakao.

Statt Amaretto mit Espresso könnt ihr zum Beispiel auch Kakao verwenden.



Fertig in 10 Minuten - plus 4 Stunden Ruhezeit

Noch mehr Rezepte für Tiramisu

Die besten Rezepte für hausgemachtes Tiramisu aus der BRIGITTE-Versuchsküche - perfekt für alle, die in Erinnerungen an den letzten Italienurlaub schwelgen wollen. Und natürlich für alle Tiramisu-Fans.

Tiramisu – der Klassiker aus Italien

Was schmeckt mehr nach "dolce vita" als Tiramisu? Das bekannte italienische Dessert stammt aus Venetien, hat heute aber Fans auf der ganzen Welt. Bekannt ist es aber schon seit dem Mittelalter. Das erste Mal wurde der Begriff "Tiramisù" (italienisch für "Zieh mich hoch") übrigens 1970 in Treviso gebraucht.

Tiramisu - das Originalrezept

Für das klassische Rezept werden Löffelbiskuit und Mascarpone-Creme abwechselnd geschichtet. Die Löffelbiskuits werden in kaltem Espresso getränkt. Oft wird der Espresso auch noch mit alkoholischen Getränken wie Mandellikör, Amaretto oder Weinbrand gemischt. Natürlich gibt es auch alkoholfreie Varianten von Tiramisu.

Ganz wichtig: Wenn das Dessert fertig geschichtet ist, muss es für mehrere Stunden in den Kühlschrank. Denn dadurch wird die Mascarponemischung erst fest. Bevor der Nachtisch serviert wird, muss noch die letzte Cremeschicht mit Kakaopulver auftragen werden.

Tiramisu neu interpretiert

Natürlich lässt sich das Originalrezept auch gut abwandeln und an die jeweilige Saison anpassen. Im Sommer zum Beispiel macht sich ein Tiramisu von Ananas und Kokos ganz wunderbar: ein Himbeer-Tiramisu passt beispielsweise perfekt zu einem warmen Sommertag. Im Herbst kreieren wir hingegen ein Tiramisu mit Kirschen und Sherry während in der Weihnachtszeit leckere Kombinationen mit Spekulatius, Lebkuchengewürz oder Banane unsere Favoriten sind. Alle Varianten findet ihr in unserer Bilderstrecke mit Tiramisu-Rezepten.

Veganes Tiramisu

Wer auf tierische Produkte verzichtet, kann Tiramisu auch in der veganen Version zubereiten. Zur Mascarpone gibt es Alternativen aus Sojaquark oder Sojasahne. Das Biskuit lässt sich ohne Ei bequem aus Mehl, Rohrzucker, Öl, Backpulver, Vanillezucker und Mineralwasser selber herstellen - und schon ist das vegane Dessert perfekt!

Ob klassisch, schnell, frühlingshaft mit Erdbeeren, kalorienarm mit Äpfeln, mit oder ohne Alkohol oder sogar herzhaft: Das Team der BRIGITTE-Küche kennt die besten Rezepte für Tiramisu.

