Wurstsalat: Genuss für Fleischliebhaber

Unsere besten Rezepte für Wurstsalat

Wurstsalat

Fertig in 30 Minuten I einfach

Ein Wurstsalat wie aus dem Bilderbuch! Mit Fleischwurst (Lyoner), Gewürzgurken, Zwiebeln, Öl, Essig und Dijon-Senf sind alle gängigen Zutaten für den beliebten Salat vertreten. Abgeschmeckt wird mit Salz und Pfeffer. Deftig, umkompliziert und lecker!

Schweizer Wurstsalat

Fertig in 90 Minuten I einfach I ❤️❤️❤️❤️

Der Schweizer Wurstsalat hat so einiges zu bieten: Neben Fleischwurst sind hier auch Emmentaler, Radieschen und Schnittlauch mit am Start. Als besonderes Extra wird der Salat mit Traubenkernöl abgerundet. Ein Hoch auf die Schweiz und ihre köstlichen Rezepte!

Bayerischer Wurstsalat

Fertig in 25 Minuten I einfach

Farmerschinken gesellt sich hier zur Fleischwurst hinzu. Serviert wird der Wurstsalat mit Graubrot.

Wurstsalat mit Radieschen und Blattsalaten

Fertig in 15 Minuten I einfach I ❤️❤️❤️❤️

Die perfekte Kombi aus grünem Salat und Wurst! Gewürzgurken sorgen zudem für Frische. Ein Dressing aus Essig, Olivenöl und Senf darf natürlich auch nicht fehlen.

Sommerlicher Wurstsalat

Fertig in 40 Minuten I einfach I ❤️❤️❤️❤️❤️

Ein Wurstsalat, der mal so ganz anders daherkommt: Hier wird Mortadella-Wurst verwendet und mit Gemüse zu einem Salat vermengt. In der Soße finden sich unter anderem auch Kapernäpfel wieder. Angerichtet wird mit frischen Crostini. So gut!

Kartoffel-Käse-Wurstsalat

Fertig in 45 Minuten I einfach I ❤️❤️❤️

Dieser Wurstsalat macht gut satt. Kein Wunder, denn mit Kartoffeln, Fleischwurst und Käse ist er richtig nahrhaft! Ein Bund Schnittlauch sorgt zudem noch für Würze.

Wurstsalat mit Rettich

Fertig in 20 Minuten I einfach

Rettich verleiht dem Low-Carb-Rezept eine angenehme Schärfe. Das Dressing wird aus Öl, Essig und Honig zubereitet und schmeckt daher richtig lecker süß-sauer.

Vegane Mayonnaise und "Wurstsalat"

Fertig in 30 Minuten I einfach

Veganer Wurstsalat? Das geht! Anstelle von Lyoner werden hier Seitan und Räuchertofu mit veganer Mayonnaise vermengt. Ein paar Gewürzgurken und Kala Namak dazu - und der Salat wird ein Hochgenuss!

Kartoffelwaffeln mit Wurstsalat

Fertig in 90 Minuten I einfach

Die leckeren Kartoffel-Waffeln werden nur noch von dem Wurstsalat übertrumpft. Dieser besteht aus dünnen Scheiben Blutwurst und Gemüse. Das Dressing hat mit Senf, Essig, Öl und Bier einen herrlich würzigen Geschmack. Köstlich!

Makkaroni-Wurst-Salat

Fertig in 30 Minuten I einfach

Nudel- und Wurstsalat in einem – es könnte nicht besser sein! Zudem ist der Salat dank fettreduzierter Putenwurst auch noch kalorienarm. Und frisches Gemüse ist auch noch mit drin!

Wurstsalat: Deftige Zwischenmahlzeit!

Appetit auf etwas Deftiges? Dann ist Wurstsalat eine gute Wahl! Die Zubereitung ist richtig schön einfach: Brühwurst wird in Streifen oder Scheiben geschnitten und mit Gemüse, wie Gewürzgurken, Zwiebeln oder Radieschen, vermengt. Anschließend werden die Zutaten mit Öl (neutrales Öl) und Essig (am besten Weißweinessig) abgerundet. Manchmal wird dem Dressing auch Senf zu zugefügt. Salz und Pfeffer dürfen für die Würze natürlich nicht fehlen. Nach Belieben können noch frische Kräuter untergemischt werden.

Wurstsalat aus allen Teilen Deutschlands

Regional gibt es viele Besonderheiten in der Zubereitung dieses Salates: So wird im Elsass und in der Schweiz gerne Emmentaler untergemischt, während der Schwäbische Wurstsalat mit Blutwurst auftrumpfen kann. Als Beilage werden Bratkartoffeln oder Brot gereicht.

Auf einer Grillparty oder als Mahlzeit zwischendurch ist Wurstsalat eine Köstlichkeit, die schnell zubereitet ist. Probiert euch durch unsere Auswahl leckerer Rezepte und findet euren Lieblingssalat. Guten Appetit!