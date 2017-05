Besser und tiefer schlafen lässt sich lernen

Mit einem kleinen, schnellen Trick können Sie den Körper auf Ruhemodus schalten und das Gedankenkarussell ausbremsen. Die Zauberformel heißt: Füße warm halten! Ob Fußbad oder durchblutungsfördernde Entspannungsübungen wie autogenes Training - sobald die Körpertemperatur steigt, werden die Augen schwer. Falls diese Sofortmaßnahme nicht hilft, können Sie auf lange Sicht den Geist auch durch Rituale beruhigen - beispielsweise jeden Abend eine halbe Stunde Grübelzeit im Kuschelsessel einplanen und den kreisenden Gedanken so einen festen Platz zuteilen. Notieren Sie alles, was Sie belastet, auf einem Zettel. Das verbannt die Quälgeister aus dem Bett.



Auch das allabendliche Abschminken mit Entspannungsmusik und die anschließende Tasse Kräutertee bei Kerzenlicht signalisieren Körper und Geist: abschalten, loslassen, zur Ruhe kommen. Weniger bewährt hat sich das Schäfchenzählen - es hilft so gut wie nie. Entwerfen Sie stattdessen ein persönliches Ruhebild. Dazu im Kopf eine bestimmte Szene entwickeln, die angenehme Gefühle hervorruft, zum Beispiel in einer Hängematte am Palmenstrand liegen oder auf einer sonnigen Bergwiese Blumen pflücken.