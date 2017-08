Zeitumstellung 2017 - das Wichtigste im Überblick

Alle Jahre wieder ...

Für viele ist die Zeitumstellung ein leidiges Thema, da der Biorhythmus wochenlang durcheinandergebracht wird. Andere wiederum freuen sich in der Sommerzeit über die eine Stunde länger Tageslicht am Abend. Wie auch immer man zur Zeitumstellung eingestellt ist: Zwei Mal im Jahr kommen wir nicht um sie herum! Sie ist fester Bestandteil unserer mitteleuropäischen Zeitzone und wirft trotzdem immer noch viele Fragen auf. Die wichtigsten beantworten wir hier:

Wann startet und endet die Sommerzeit?

Der Beginn der Sommerzeit ist auf den letzten Sonntag im März datiert. Dann wird nach mitteleuropäischer Zeit die Uhr in der Nacht von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Für die Zeitumstellung 2017 bedeutet das: 26. März 2017

Im Herbst endet die Sommerzeit am letzten Sonntag im Oktober, in diesem Jahr also am 29. Oktober 2017. Die Uhren werden dann nachts von 3 auf 2 Uhr zurückgedreht, womit die Winterzeit beginnt.

Bei der Umstellung zur Sommerzeit wird uns also eine Stunde Schlaf genommen, während wir bei der Uhrumstellung im Winter eine Stunde "geschenkt" bekommen.

Wann findet die Zeitumstellung zukünftig statt?

Die Sommerzeit 2017 endet am 29. Oktober : An diesem Datum werden die Uhren in der Nacht auf Sonntag eine Stunde zurückgestellt.

: An diesem Datum werden die Uhren in der Nacht auf Sonntag eine Stunde zurückgestellt. 2018 erfolgt die Zeitumstellung jeweils am 25.März und 28.Oktober .

. 2019 wiederum können wir uns die Daten 31.März und 27.Oktober im Kalender markieren.

Eselsbrücken zur Zeitumstellung:

Zeitumstellungen sorgen immer wieder für Verwirrung. Zum Glück gibt es einige Eselsbrücken, um sich die Umstellung der Uhrzeit besser merken zu können: Der Spruch: "Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür. Im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen", ist zum Beispiel so eine Hilfe. Hieraus lässt sich ganz einfach ableiten, dass die Uhr im Frühjahr vor- und im Herbst zurückgestellt wird.

Auf Englisch ist es noch leichter: "Spring forward, fall backwards" macht sich ein Wortspiel zunutze und ist wohl die schnellste gedankliche Stütze.

Was macht die Sommerzeit mit unserem Körper?

Der menschliche Schlafrhythmus ist durch eine innere Uhr gesteuert. Viele Körperfunktionen richten sich nach dem eigenen Bio-Rhythmus, der außerdem von Hormonen abhängig ist, die mit dem Tageslicht ausgeschüttet werden.

Wenn es zur Zeitumstellung kommt, wird der Bio-Rhythmus erst einmal durcheinander gebracht. Für viele Menschen bedeutet dies Schlafprobleme und extreme Müdigkeit am Morgen, da der Körper gefühlt eine Stunde früher aufstehen muss. Eh sich der Rhythmus wieder eingependelt hat, kann dies einige Wochen dauern.