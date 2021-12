Ein beruflicher Neuanfang kann viele Gründe haben: Lust auf Neues, eine Krankheit oder die Kündigung. Beraterin Yani Neugebauer weiß, was jetzt wichtig ist.

BRIGITTE.de: Sie beraten Menschen beim beruflichen Neustart. Worauf kommt es dabei vor allem an?

Yani Neugebauer: Es kommt vor allem auf Offenheit an. Wenn jemand sagt, früher war alles besser und ich habe sowieso keine Chance, dann tut sich diese Person sehr schwer. Je offener jemand ist, desto leichter gelingt der Neustart.

Wie kann man denn offener werden?

Ich erlebe, dass Menschen mit Berufserfahrung sich auf die Kompetenzen fokussieren, die beruflich trainiert worden sind. Und dass sich plötzlich ganz neue Felder eröffnen, wenn sie sich fragen: Ist das bis jetzt eigentlich der richtige Weg für mich gewesen? Habe ich vielleicht Schattenkompetenzen oder Schattenideen, die beruflich nicht zur Geltung kommen konnten? Das Berufsleben ist ja wie ein Fitnessstudio. Man wurde zufälligerweise an ein Gerät gesetzt, und wenn es einigermaßen läuft, bleibt man bei diesem Gerät und trainiert bestimmte Muskeln. Andere Muskeln verkümmern, weil sie nicht genutzt werden.

Wie findet man diese ungenutzten Muskeln?

Auf die Frage, was jemand mit der letzten Etappe seines Berufslebens anfangen soll, schaue ich mir immer die Kindheit an. Also die Zeit, in der man unbeschwert und kaum fremdgesteuert war, wo man machen konnte, was man wollte. Wenn man da überlegt: Mensch, was habe ich denn damals Besonderes gekonnt oder besonders gern gemacht? Welche Rolle hatte ich in meinem Freundeskreis oder in der Familie? Wenn man die Antworten auf diese Fragen in die Zukunft transportiert, kommt man zu ganz neuen Erkenntnissen.

Und wenn das eher negative Kindheitserinnerungen sind, etwa, weil ich mich als Außenseiterin erlebt habe?

In irgendeiner Rolle hat man sich als Kind wohlgefühlt, und ich frage dann, wo das geblieben ist. Dann kommt die Erkenntnis: Stimmt, dies oder jenes war angelegt bei mir, das fühlte sich damals gut an, aber der Berufsweg hat das verschüttet. Es gibt ja viele Menschen, die von den Eltern gesagt bekommen haben, du machst nur Hauptschule oder du machst eine Lehre. Die sind in eine verkehrte Rolle gedrängt worden. Und das dann herauszukitzeln: War das echt deine Entscheidung, oder war das eine Entscheidung, die dir vielleicht deine Eltern aufgezwungen haben? Da finden dann viele einen völlig neuen Zugang zu sich selbst und merken: Mein Berufsweg war zwar okay, aber er ist nicht 100-prozentig mein Thema gewesen.

Der erste Schritt ist also, verschüttete Stärken und Vorlieben wiederzuentdecken. Wie geht es weiter?

Der nächste wichtige Punkt ist, dass man sich mal seine Erfolge vor Augen führt. Dazu zählen auch Erfolge außerhalb des Berufs – etwa, wenn man in einem Verein etwas Tolles bewirkt hat, oder auch persönliche Erfolge. Und dann zu fragen: Für wen könnte das interessant sein, wen könnte ich damit bereichern? Es wird heutzutage ja nicht nur Fachwissen gefordert, es sind vor allem Kernkompetenzen wie Lösungsorientierung oder Teamfähigkeit gefragt. Man sollte ein Selbstbewusstsein für seine Fähigkeiten entwickeln und sich deren Wert für potenzielle Kunden oder Arbeitgeber bewusstmachen. Es geht immer um die Vermarktung der eigenen Kernkompetenzen.

Orientieren sich viele Ihrer Klient:innen über 50 ganz neu?

Nein. Ich bin aber auch niemand, der sagt, mach doch was ganz Neues, denn damit Geld zu verdienen, ist schwierig. Die meisten erkennen aber, dass gewisse Kompetenzen aus dem Berufs- und dem Privatleben so gut harmonieren, dass daraus etwas Neues entsteht. Diese Melange ist zentral, ich nenne sie 'Trüffel zum Erfolg', weil viele sie selbst nicht sehen, sie aber Gold wert sind. Es geht darum, die eigenen Kernkompetenzen zusammenzubringen und zwar aus Sicht eines potenziellen Arbeitgebers oder Kunden, der dann hoffentlich sagt: Für diese Kombination aus Fähigkeiten und Erfahrungen bin ich bereit, Geld zu bezahlen, denn diese Person kann in meinem Unternehmen einen Mehrwert schaffen. Das ist das, was ich 'attraktives Angebot' nenne.

Was sind die größten Hürden beim beruflichen Neustart - das eigene Mindset oder äußere Faktoren?

Das Mindset. Wir haben ja den Fehler im Bildungssystem, dass wir auf Defizite ausgerichtet werden: Wer in der Schule in Mathe und Deutsch nicht reüssiert, kriegt sein Abitur nicht. Dabei werden ganz tolle Kompetenzen gar nicht abgefragt, und die verkümmern dann. Sich bewusst zu machen, dass man mehr wert ist als das, was bisher abgefragt worden ist, ist ganz wichtig. Dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, ist entscheidend.

Welche Hürden gibt es bei der Neuorientierung noch?

Ein entscheidender Punkt ist auch das Umfeld. Ich habe ganz oft Leute, mit denen ich mich auf Trüffelsuche begebe, die da supermotiviert rauskommen. Und dann fragen sie Verwandtschaft und Freund:innen, und die sagen: Das kannst du doch nicht machen, das geht doch aus den und den Gründen nicht. Diese schlechte Meinung kann extrem viel vereiteln. Die Erfahrung habe ich selbst auch gemacht. Als ich meine Karriere als Bankerin beendet habe, waren Familie und Freundeskreis gegen meine neuen Pläne. Heute sagen sie: Toll, was du dir da aufgebaut hast. Mein Tipp an alle, die ihren Weg gefunden haben: Ohren schließen, dranbleiben und sich nichts ausreden lassen.

Viele Leute über 50 glauben, mich will eh keiner mehr. Wie stark ist die Altersdiskriminierung im Berufsleben wirklich?

Sie ist da - zumindest, wenn man sich auf einen normalen Posten in einem Konzern bewirbt, zum Beispiel im Vertrieb. Viele Unternehmen haben einen Pfropfen aus Babyboomern oben sitzen. Die sagen dann, wir wollen jetzt auch mal frische Luft und neues Wissen. Und wenn ich als jüngere:r Vorgesetzte:r plötzlich eine:n Ältere:n in meinem Team habe, der oder die mehr Erfahrung hat als ich, dann denke ich: Wenn diese Person das besser kann als ich, wie geht’s dann eigentlich mit meiner Karriere weiter?

Was bedeutet das für Jobsuchende, die sich nicht selbstständig machen wollen?

Man sollte sich nicht unbedingt auf eine feste Stellung bewerben, denn dann ist man Bittsteller:in. Ich finde es viel sinnvoller, bei einem kleinen Unternehmen anzuklopfen, indem man ein Angebot macht, etwa so: Ich kann dir das bieten und wenn dich das interessiert, dann lass uns mal sprechen. Ich helfe dir bei deinen Herausforderungen, stehe aber im Hintergrund und bin auch offen dafür, das übergangsweise als Projekt zu übernehmen. Man kann zum Beispiel mit zwei Tagen pro Monat anfangen und dann schauen, wie sich das entwickelt. Bei all dem sollte man sich auf das eigene Kernthema fokussieren, bei dem man spürt: Das macht mir Spaß, und da habe ich was zu bieten.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Stärken älterer Menschen?

Lebenserfahrung und Authentizität. Viele mussten sich im Berufsleben an die Meinung der Vorgesetzten anpassen. Ich stelle immer wieder fest: Wenn jemand von der Leine gelassen wird und zu seiner Authentizität findet, dann ist das unglaublich attraktiv, weil er oder sie seine Meinung und Erfahrung ungefiltert teilen kann. Die Älteren sind außerdem extrem gut darin, Projekte aufzusetzen und diese dann auch durchzuziehen. Das ist bei Jüngeren oft nicht so der Fall.