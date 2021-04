In ihrer Kolumne schaut Laura alle zwei Wochen darauf, was so passiert in der Welt.

Mein Hirn ist geschrumpft. Und das nahezu absurde an dieser Feststellung ist, dass sie zwar wie eine verrückte Ausrede eines/r 16-Jährigen klingt, aber Vieles erklären kann. Zum Beispiel die aktuelle Stimmung, die ungefähr so grau ist, wie der vermeintliche Frühling vor meinem Fenster.

Letztes Jahr um diese Zeit saß ich mit meinem einzigen und weiblichen Corona-Spaziergeh-Date auf einer Bank auf Hamburgs größtem Friedhof bei Eierlikör, Waffeln und Buletten. Wir ernteten bewundernde Blicke und nette Worte von alten und jungen Besucher*innen (eigentlich hatten wir befürchtet, man würde uns anzeigen – weil Essen und Trinken draußen zu dieser Zeit verboten war). Bei 15 Grad und Sonne hielten wir vorbildlich ein Meter fünfzig Abstand auf der Bank und philosophierten über alles, was wir im kommenden Jahr machen würden.

Ist mir egal

Genau ein Jahr später sitze ich hier und bin schon überfordert damit, was ich zum Mittagessen kochen soll. Es ist soweit, dass ich google, womit man Wraps füllen kann, weil mir einfach die simpelsten Ideen fehlen. Ähnlich ist es beim Arbeiten (und leider ist hier die Lösung nicht Brot mit Käse). Normalerweise versuche ich, für alle Aufgaben die 3-Minuten-Regel zu beachten: Alles, was in drei (maximal fünf) Minuten erledigt ist, wird sofort abgearbeitet.

Doch in letzter Zeit bleiben immer mehr Mails unbeantwortet, ich vergesse Rückrufe und Aufgaben rutschen im Kalender immer weiter nach hinten. Auf eine gewisse, gleichgültige Art ist es mir nahezu egal – und gleichzeitig führt es zu noch mehr Stress.

Mein Gehirn ist schuld

Aber, was soll ich sagen: mein Gehirn ist Schuld. Oder genauer gesagt die Situation, der unser Gehirn seit Monaten ausgesetzt ist. Neurowissenschaftler*innen untersuchten Forscher, die 14 Monate in der Arktis lebten: Ohne Kinobesuch, Abendessen bei Freunden oder einer Runde Joggen im Park. Kommt einem irgendwie bekannt vor – bis auf den Teil mit der Arktis. Das Ergebnis gibt Anlass zur Sorge und Hoffnung zugleich. Denn die Forscher stellten fest, dass sich Teile des Gehirns ohne äußere Reize verkleinerten.

Vor allem auch Bereiche, die wichtig für die sogenannte exekutive Kontrolle sind, also für die Planung und Steuerung von Handlungsabläufen. ABER: man kann das Gehirn trainieren. Dazu braucht es nur leider mehr, als ein virtuelles Skype-Gespräch mit der besten Freundin. Doch eine Runde Joggen an der frischen Luft oder ein Sprachkurs können schon helfen, das Gehirn wie eine Art Muskel zu trainieren.

Das "Pinky"-Gate

Beruhigend, finde ich – denn offensichtlich führt Corona auch bei anderen Menschen zu Gehirn-Schrumpfungen. Neben dem witzlosen Zweikampf um die CDU-Kanzlerkandidatur ist ein gutes Beispiel dafür wohl "Pinky Gloves" – bei dem ebenfalls zwei Männer eine zentrale Rolle spielen. Das Produkt aus der Fernsehsendung "Höhle der Löwen" erntete in dieser Woche berechtigterweise einen Shitstorm sondergleichen.

Kurz erklärt, ist es ein Einweg-Plastik-Handschuh, der uns "Ladies" helfen soll, benutzte Binden und Tampons "diskret" zu entsorgen. Kein Witz. "Erfunden" wurde das Produkt von zwei weißen, Cis-Männern mittleren Alters, von Beruf Ex-Bundeswehrsoldaten. Der Grund: sie fanden die Tampons im Badezimmermülleimer ihrer WG ekelig. Für ihre Zeitreise in die 50er-Jahre bekamen die beiden Gründer den Zuschlag von einem Investor.

Das Problem der MENstruation

Das Wort MENstruation wurde hier eindeutig falsch verstanden. Denn was Frauen (und die Welt) ganz sicher nicht brauchen, ist noch mehr Stigmatisierung eines Themas, das im Jahr 2021 eigentlich keine Schamgefühle mehr hervorrufen sollte. Menstruation ist normal und nicht ekelig (im Gegensatz zu vollen Badezimmermülleimern, die in dieser WG offensichtlich keiner geleert hat). Aber das "Pinky Gloves"- Gate enthüllt Probleme auf so vielen Ebenen, dass man damit Seiten füllen könnte.

Was der Diskurs definitiv noch einmal eindrücklich deutlich macht: Weibliche Anliegen bekommen gesellschaftlich gern einen pinken Stempel der unnötigen Niedlichkeit oder werden im wahrsten Sinne nett eingepackt und abgeharkt. Medizin und Wissenschaft sammeln Daten über Studien und Medikamenten häufiger von Männern. Diagnoseverfahren sind größtenteils für den männlichen Körper entwickelt, Spracherkennungssoftwaren reagieren besser auf männliche Stimmen – und wer kennt nicht den Kampf beim Tippen auf dem überdimensionalen Handybildschirm, der für Männerhände gemacht ist.

Nur nicht den Tampon wechseln

Hinzu kommt ein wirtschaftliches Problem: Wenn es um Unternehmen und Kapital geht, investieren Männer in Männer. Aktivistinnen und Unternehmerinnen wie Kristina Lunz und Tijen Onaran wiesen in der Debatte auf einen ganz wichtigen Fakt hin: Nur drei Prozent von Risikokapital geht an Frauen – und über 90 Prozent der Investoren sind Männer. Laut dem Female Founders Monitor des Bundesverbandes Deutscher Startups haben Männer eine 60 Prozent höhere Chance Risikokapital zu erhalten als Frauen – bei gleichem Geschäftsmodell. (Einen richtig spannenden Einblick dazu, ob es etwas bringen kann, nur noch Produkte von Unternehmerinnen zu kaufen, findet ihr übrigens in der aktuellen Print-Ausgabe der BRIGITTE).

Frauen gelten offensichtlich immer noch als risikoscheu und empfindlich – und sie haben schließlich ihre Tage. In einem Land, im dem die erste Pilotin bei der Lufthansa erst im Jahr 2000 auf dem Chefinnen-Sessel im Cockpit sitzen durfte, gibt es offensichtlich noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Einige Männer haben scheinbar immer noch Angst, dass wir plötzlich und unerwartet unseren Tampon wechseln müssen.