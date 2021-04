In ihrer Kolumne schaut Laura alle zwei Wochen darauf, was so passiert in der Welt.

Diese Woche fand der große Impfgipfel in Berlin statt. Auch wenn es weniger ein Gipfel, als ein Treffen mit Ergebnissen war, die eigentlich vorher schon jeder kannte: die Kanzlerin versprach, dass die Impfpriorisierung im Juni aufgehoben werden soll. Jeder soll dann die Chance auf einen Impftermin bekommen, wenn er oder sie denn will. Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen hatten schon in der letzten Woche beschlossen, den Astrazeneca-Impfstoff für alle Altersgruppen freizugeben.

In den letzten Wochen habe ich oft mit Freundinnen darüber diskutiert, was wir machen würden, wenn wir ein Impfangebot mit Astrazeneca bekämen. Nicht, dass wir uns nicht unbedingt impfen lassen wollten. Aber die meisten Frauen in meinem Umfeld fallen, genau wie ich, exakt in die Risikogruppe für die gefährlichen Nebenwirkungen. Zusätzlich verunsicherte mich noch, dass ich die Pille nehme – was, wie mittlerweile jeder weiß, zusätzlich eine erhöhtes Thromboserisiko bedeutet.

Die Pille ist kein Risiko

Aus medizinischer Sicht ist diese Angst aber offensichtlich unbegründet. Denn was mir eine Wissenschaftler-Freundin vor kurzem erklärte, haben nun auch Ärzte aus Greifswald bestätigt: Diese spezielle Art der Hirnthrombose, die nach einigen Impfungen mit Astrazeneca auftrat, hat nichts mit klassischen Thrombosen zu tun. Das Verstopfen der Sinusvenen ist eine fälschliche Autoimmunreaktion des Körpers. Ein Thrombos, also ein Blutstropfen in den Beinen zum Beispiel, entsteht dort, wo das Blut ins Stocken gerät.

Die Ärzte schließen daher einen Zusammenhang von klassischen Risikofaktoren wie der Pille bei der Sinusvenenthrombose aus. Zudem nahm nur ein Teil der geimpften und erkrankten Frauen überhaupt die Pille. Hinzu kommt: wie das Robert-Koch-Institut bestätigte, wurden mehr Frauen als Männer mit dem Impfstoff geimpft. Mehr Geimpfte bedeutet natürlich auch mehr potentielle Nebenwirkungen in einer Gruppe.

Wenn Papa sich opfert

Trotzdem: Würde mir jemand eine Impfung mit Astrazeneca anbieten, würde ich in einer gesundheitlich-moralischen Zwickmühle stecken. Aber dafür gibt es möglicherweise eine simple Lösung. Dazu bedarf es aber einer kleinen Ausführung: Letzte Woche wurde mein Vater endlich beim Hausarzt geimpft; mit Astrazeneca. Nach einem beruhigenden Telefonat zu seinem Gesundheitszustand, erzählte er mir, dass ihm nicht einmal die Einstichstelle am Arm wehtue, aber er doch froh sei, dass Mama wahrscheinlich bald mit dem Biontech-Impfstoff geimpft werde.

Er sagte das so, als ob er sich hingebungsvoll geopfert hätte, damit Mama nun den anderen Impfstoff bekommt. Da sei ihm doch wohler. Ich bejahte und lachte ein bisschen in mich hinein: der Mann, der mein Leben lang alle Spinnen bekämpft und jeden Goldfisch mit Grabrede beerdigt hatte, opferte sich nun in voller Stärke auf, damit alle Frauen dieser Welt (vor allem natürlich die in seinem Umfeld) keine Thrombose zu fürchten hatten. Ein echter Papa-Move.

Win-Win-Effekt

Das aber das Verhalten meines Vaters alles andere als meinen töchterlichen Spot verdient hatte, wurde mir wenige Tage später klar. Beim Plausch mit meiner Nachbarin kamen wir auf das Thema Impfungen (was auch sonst!?). Sie erzählte mir vom Gespräch mit ihrem Ehemann, bei dem sie sich zu genau dieser Thematik ausgetauscht hätten. Auch sie wollte sich nicht mit Astrazeneca impfen lassen – er schon. Er konnte ihre Bedenken aber vollkommen nachvollziehen und hatte gleichzeitig eine Frage in den Raum gestellt, die mich seither beschäftigt: Warum sollten sich eigentlich jetzt nicht alle Männer, die wollen und können, mit Astrazeneca impfen lassen, um den Frauen die Möglichkeit zu geben, Biontech oder andere Impfstoffe zu bekommen!?

Fest steht: Männer laufen weniger Gefahr, an der Thrombose zu erkranken. Diese Zahlen könnten sich natürlich relativieren, wenn mehr von ihnen geimpft werden. Bisher sieht es aber nicht so aus. Viele Ärzte bestätigen außerdem, dass nach den Diskussionen um die möglichen Gefahren einer Impfung mit Astrazeneca, viele ältere Menschen den Impfstoff ablehnen – und nun wieder den Impfstoff "aufbrauchen", der vielen Frauen Sicherheit geben könnte. Viele junge Männer hingegen wollen sich, wenn möglich, schnell impfen lassen. Eigentlich eine Win-Win-Situation.

Lasst euch impfen!

Unter den Experten sind die Meinungen gespalten, ob man die Priorisierung der Impfgruppen schon früher aufheben sollte. Gefährdete Gruppen ab 50 Jahren schneller schützen, weil die jungen nicht so schwer erkranken, sagen die einen. Es erkranken immer mehr junge Menschen und wir sollten eine Ausbreitung von dieser Seite vermeiden, sagen die anderen.

Ich sitze im Homeoffice und habe mich von Anfang an damit abgefunden, dass ich wahrscheinlich der letzte Erdenbürger sein werde, der eine Impfung bekommt. Das ist aber vollkommen ok. Ich bin keine Risikogruppe, sehe oder pflege niemanden, der ernsthaft gefährdet ist und mit allen anderen Maßnahmen kann ich mein Umfeld und mich soweit schützen, wie es machbar ist. Aber ich will diese Impfung unbedingt – und wäre sehr dankbar, wenn ich gar nicht die Wahl zwischen einer potentiellen Gesundheitsgefährdung und dem Nutzen für mich treffen müsste! Also liebe Männer, es war niemals so leicht, den ersten Schritt auf dem Weg zum Feministen zu tun: Lasst euch impfen – für euch und für uns!