Du möchtest dich endlich um deine Finanzen kümmern, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? In der BRIGITTE Academy Masterclass Finanzen lernst du alles, was du wissen musst, um deine Finanzen rundum zu meistern und langfristig Vermögen aufzubauen. Einfach, ganzheitlich und direkt umsetzbar – auch ohne Vorwissen!

Zwölf Stunden Videomaterial, über 100 Videos, 200 Seiten Workbook, 2 Kleingruppen-Treffen, 4 Live-Sessions und etwa 120 Teilnehmerinnen – das ist die Masterclass der BRIGITTE Academy!

Seit dem 1. August 2022 ist der Video-On-Demand-Kurs Teil des BRIGITTE Academy Netzwerks aus On- und Offline Angeboten rund um die Weiterbildung für Frauen. Die nächste Runde startet am 16. Oktober – sei dabei!

Sichere dir noch dein Ticket für Oktober!

Zwei Monate lang begleiten wir dich Schritt für Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit. Zusammen mit unseren vier unabhängigen Expertinnen bringen wir Geld in alle Bereiche des Lebens: von der persönlichen Bestandsaufnahme, die ersten Investitionen in Aktien und ETFs bis hin zu Immobilien, nachhaltiges Investieren und Geld in Familie und Partnerschaft.

Das Programm ist auf acht Wochen angelegt, aber natürlich bleiben die Inhalte darüber hinaus freigeschaltet. Außerdem gibt es in dieser Zeit gemeinsame Online-Live-Sessions, in denen die Expertinnen Fragen direkt beantworten, sowie Treffen in Kleingruppen. So vertiefst du dein Wissen und bleibst am Ball.

© Brigitte

Start: Die nächste Masterclass startet am 16.10.2023

Dauer: 8 Wochen

Teilnehmerinnen: max. 120 pro Masterclass

Kosten: 599€ regulär, jetzt 100€ Aktionsrabatt sichern!

Masterminds: Kleingruppen-Treffen, moderiert von unseren Finanz-Expertinnen

Live Sessions und Buddy-Programm

Vernetzung in der LinkedIn-Gruppe

Alle weiteren Informationen findest du hier!

Die Masterclass wurde mit technischer Unterstützung der Google News Initiative umgesetzt.