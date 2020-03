9: Corona an der Börse: Was passiert da gerade?

Diese verrückten Zeiten sind eine Extra-Folge wert, denn wer versteht noch, was da gerade an der Börse passiert? Podcast-Host Anissa telefoniert deshalb mit Jessica Schwarzer, die schon in einer vorherigen Folgen Gast im Podcast war und als Börsenexpertin vieles erklären kann:

Was passiert da gerade?

Wieso reagieren die Finanzmärkte so empfindlich? Welche Maßnahmen werden gerade ergriffen, um die Situation zu beruhigen? Wie sollen wir Anlegerinnen uns gerade verhalten?

Anmerkung: Beide sitzen dieses Mal im Home-Office, wundert euch deshalb nicht, wenn der Ton nicht ganz perfekt ist.

Hier gibts "What The Finance?" zu hören

Zu hören ist der Podcast auf AudioNow, Spotify und iTunes. Zu jeder Episode veröffentlicht Anissa Content auf Instagram, damit die Hörerinnen unter den Posts diskutieren, Fragen stellen und sich vernetzen können. Zusätzlich gibt’s dort Tipps für weitere Finanz-Lektüre auf brigitte.de und die Finanz-Events der BRIGITTE Academy.