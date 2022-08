Nicht, dass Geld glücklich machen würde. Aber hast du dich schon mal gefragt, ab welchem Oberschicht-Einkommen du zu den "Reichen" zählst? Eine Statistik gibt Antwort.

Du glaubst, wer reich ist, hat eine Villa, fährt einen Porsche und macht Urlaub auf seiner Jacht? Klar, das sind wohl die Superreichen. Allerdings gilt man laut Statistik nicht nur als reich, wenn man in derartigem Überfluss lebt. Für den Spiegel hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erhoben, ab welcher Netto-Grenze man zu den oberen 10 Prozent und somit zur "Oberschicht", wenn man sie so nennen will, gehört. Wie sie das gemacht haben? Auf Basis einer Befragung von Privathaushalten.

Einkommen: Wie viel verdienst du?

Das Ergebnis der Befragung: Ab einem Nettoeinkommen von 3529 Euro pro Monat gehört der Haushalt eines Singles zu den 10 Prozent der Topverdiener:innen. Paare ohne Kinder, die zusammenleben, gehören ab einem Nettoeinkommen von 5294 Euro im Monat dazu. Bei Familien verhält es sich anders. Um es vergleichbar zu halten, zählt das Institut die Nettogehälter von Paaren mit Kindern zusammen und teilt es durch einen Quotienten, der die Ausgaben, die durch Kinder entstehen, berücksichtigt. Heraus kommt folgende Einkommensgrenze: Der Haushalt einer Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren gilt ab 7412 Euro netto pro Monat als reich. Ein Paar ohne Nachwuchs ab einem Nettoeinkommen des Haushaltes von 5294 Euro.

Man sieht schon: Es muss nicht das abgehobene Manager:innengehalt sein, um zu den oberen 10 Prozent der Topverdiener zu gehören. Der Gap zwischen Gutverdienern und zigarre-rauchenden Jachtbesitzer:innen ist dann sicherlich noch mal ein sehr großer.

Interaktiver Rechner zum Vergleich des Einkommens

Wenn du ausrechnen willst, wie viel Prozent der Bevölkerung reicher und wie viel ärmer als du sind, kannst du den interaktiven Rechner des Instituts der deutschen Wirtschaft verwenden. Wir haben bereits darüber berichtet:

Einkommen der Mittelschicht in Deutschland

Eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Bertelsmann-Stiftung hat die Frage beantwortet, welche Einkommen von Familien und Singles in Deutschland zur Mittelschicht gehören. Dabei unterscheidet sie zwischen der unteren Mittelschicht, der mittleren Mittelschicht und der oberen Mittelschicht.

Singles mit einem Nettoeinkommen zwischen 1500 und 200 Euro und Familien mit zwei Kindern mit einem Nettoeinkommen zwischen 3000 und 4000 Euro zählen laut Studie zur unteren Mittelschicht .

mit einem und mit zwei Kindern mit einem zählen laut Studie zur . Singles mit einem Nettoeinkommen von 2000 bis 3000 Euro und eine vierköpfige Familie mit einem Haushaltseinkommen von 4000 bis 6000 Euro netto gehören zur mittleren Mittelschicht .

mit einem und eine vierköpfige mit einem Haushaltseinkommen von netto gehören zur . Zur oberen Mittelschicht können sich Singles mit einem Einkommen von 3000 bis 4000 Euro zählen, ebenso eine Familie mit zwei Kindern und einem Nettoeinkommen von 6000 bis 8000 Euro.

Medianeinkommen in Deutschland

Das Medianeinkommen bestimmt eine Gehaltshöhe, von der aus gesehen die Anzahl der Haushalte mit einem geringeren Einkommen ebenso hoch ist wie die mit einem höheren Einkommen. Das Medianeinkommen befindet sich in der gesellschaftlichen Mitte und beträgt laut der Gehaltsstudie der ING Bank bei Frauen im Jahr 40.533 Euro brutto und bei Männern jährlich 47.320 brutto.

Wie empfindet man Reichtum?

Natürlich sagen solche Grenzen nicht wirklich viel darüber aus, wie reich oder arm man ist oder sich fühlt. Der Lifestyle der Menschen ist so unterschiedlich wie ihre Charaktere. Was sich für den anderen wie ein Vermögen anfühlt, empfindet der nächste vielleicht als zu wenig zum Leben. Auch wenn es kitschig klingt: Bei all den Zahlen dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass es noch viele weitere Faktoren gibt, um sich "reich" zu fühlen. Gesundheit, Beziehungen, Erfüllung im Job ... all das entscheidet am Ende nicht nur darüber, ob wir uns "reich" fühlen, sondern, ob wir glücklich sind.

