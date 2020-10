What The Finance? #24 Das BRIGITTE Finanzen Workbook – die Begleitung fürs Finanzen-Lernen und deinen Vermögensaufbau!

Ein Workbook zum Thema Finanzen? Wie funktionier das denn? Und wieso haben wir uns das ausgedacht? Dazu sprechen Podcast-Host Anissa und Claudia Münster, stellv. BRIGITTE Chefredakteurin, miteinander. Claudia hat das Workbook entwickelt und erklärt, wie es hilft alles zu sortieren, was wir im Umgang mit unseren Finanzen wissen müssen.

Das Workbook gibt es im Handel zu kaufen oder zu bestellen unter brigitte.de/spezial und kostet 9,50 Euro.

Wer noch mehr zu dem Workbook lernen will: In unsere Online Session am 26.11. widmen wir uns ausführlich einigen Workbook-Seiten und erfahren im Gespräch mit Verhaltensökonomin und Finanzexpertin Prof Dr. Christine Laudenbach wie wir bei Geldanlage am besten vorgeht – und in welche Fallen wir nicht tappen sollten. Alle Infos dazu gibt es auf brigitte.de/sessions.

Hier gibts "What The Finance?"

Zu hören ist der Podcast auf AudioNow, Spotify und iTunes. Zu jeder Episode veröffentlicht Anissa Content auf Instagram, damit die Hörerinnen unter den Posts diskutieren, Fragen stellen und sich vernetzen können. Zusätzlich gibt’s dort Tipps für weitere Finanz-Lektüre auf brigitte.de und die Finanz-Events der BRIGITTE Academy.