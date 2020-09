What The Finance? Folge 22: Nachhaltig Geld anlegen, so geht’s!

Podcast What The Finance? Folge 22: Nachhaltig Geld anlegen, so geht’s!

Wie investiere ich nachhaltig? Was kann ich mit meinem Geld Gutes tun? Darum gehts in dieser Podcastfolge!

Wir nehmen unseren Jutebeutel mit zum Einkaufen und lassen den wiederverwendbaren Kaffeebecher selbstverständlich auffüllen. Aber bei unseren Finanzprodukten oder Investitionen – wie nachhaltig sind wir hier? Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit in der Finanzwelt? Und gibt’s da auch Rendite? Können wir den Angeboten trauen oder verbirgt sich Greenwashing dahinter? Und was passiert, wenn wir alle nur noch konventionell Investieren würden?

Zu Gast in dieser Podcastfolge ist die Finanzjournalistin Birgit Wetjen. Birgit hat sich auf die Themen Frauenfinanzen und nachhaltige Geldanlage spezialisiert und erklärt Podcast Host Anissa, wieso der nachhaltige Finanzmarkt so stark wächst, was die verschiedenen Nachhaltigkeits-Kriterien bedeuten und wieso auch wir einzelnen Privatinvestoren mit unseren Geldsummen wirklich Gutes tun können.

