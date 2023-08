Video-Podcast "What The Finance!"

Video-Podcast "What The Finance!" Ist der Glanz ab? In Gold investieren, ja oder nein?

von Emely Mielke In unserer neuen Folge erfährst du, ob es sich noch lohnt, in Gold zu investieren und welche Möglichkeiten es dafür gibt.

Lohnt es sich noch, in Gold zu investieren? Und brauche ich dann ein Schließfach für meinen Goldbarren – oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Diese und viele andere Fragen rund um das Thema klären wir in dieser Folge mit Masterclass-Expertin Lisa Hassenzahl. Optionen wie physisches Gold und Gold-Aktien kommen genauso zur Sprache wie Markttrends. Egal, ob du ein erfahrener Investor oder ein Neueinsteiger in der Welt der Goldanlage bist, diese Folge bietet dir wertvolle Einblicke und hilfreiche Tipps, um fundierte Entscheidungen zu treffen, ob Gold in dein Anlageportfolio passt oder nicht.

Hier geht's zur Masterclass Finanzen +++ Du möchtest deine Finanzen endlich rundum meistern und dir langfristig Vermögen aufbauen? Dann komm in die Brigitte Academy Masterclass Finanzen unter brigitte.de/masterclass-finanzen +++