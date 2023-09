von Emely Mielke Zusammen mit Mirjam Trunk geht Laura Heyer der Frage nach, wie man am besten sein Wunschgehalt verhandelt.

Ob Bewerbungsgespräch, Jobwechsel oder Wiedereinstieg - Gehaltsverhandlungen sind oft Teil der beruflichen Laufbahn. Doch für viele von uns ist allein der Gedanke an ein solches Gespräch mit dem Chef oder der Chefin ein echter Albtraum. Wie man sich richtig vorbereitet und welche Tipps und Tricks es gibt, darüber spricht Moderatorin Laura in dieser Folge mit ihrer Kollegin Mirijam Trunk. Miriam ist ist selber in einer Führungsposition tätig und leitet den Bereich Crossmedia bei RTL Deutschland. Über ihre Erfahrungen hat sie sogar ein Buch geschrieben: “Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte“. Damit du diese Dinge jetzt schon weißt, sprechen die beiden über Netzwerke, Gehaltsvorstellungen und wie man erfolgreich verhandelt.

