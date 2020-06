What The Finance? Folge 15: Wirtschaft in der Krise: Was kommt auf uns zu?

Kommt aufgrund von Corona eine Wirtschaftskrise auf uns zu? Was passiert da gerade in der Finanz- und Wirtschaftswelt? Und was bedeutet das eigentlich für uns alle privat und persönlich?

Wirtschaft in der Krise?

Über diese Fragen spricht Podcast-Host Anissa in dieser Folge mit Edda Vogt, sie betreut die Website und die Social Media Kanäle für die Börse Frankfurt. Edda erklärt die Maßnahmen der Politik oder EZB, was die Auswirkungen dieser Beschlüsse sind, ob wir in eine Rezession schlittern und ob sie selbst momentan Aktien kauft oder verkauft.

Hier gibts "What The Finance?"

Zu hören ist der Podcast auf AudioNow, Spotify und iTunes. Zu jeder Episode veröffentlicht Anissa Content auf Instagram, damit die Hörerinnen unter den Posts diskutieren, Fragen stellen und sich vernetzen können. Zusätzlich gibt’s dort Tipps für weitere Finanz-Lektüre auf brigitte.de und die Finanz-Events der BRIGITTE Academy.