Gesucht: Interview-Partner in Hamburg zum Thema Coaching

Das Greenhouse Innovation Lab vom Hamburger Verlag Gruner + Jahr beschäftigt sich in einem Projekt momentan mit dem Thema Coaching.

Deswegen werden ab sofort Coaching-interessierte Gesprächspartner gesucht, um zu verstehen, in welchen Situationen Coaching helfen kann und einen langfristigen Nutzen bietet. Die Gespräche dienen dazu, die Interessen, Sorgen, Themen und Gedanken der Coaching-Interessierten besser zu verstehen, um zu überlegen, wie Coaching sich in der Zukunft entwickeln kann.



Die Dauer des Interviews beträgt eine halbe Stunde bis Stunde und alle Interessenten werden herzlich eingeladen ins Greenhouse in die Hamburger Schanze zu kommen.



Du hast Interesse das Greenhouse bei diesem Projekt zu unterstützen oder Rückfragen? Melde Dich gerne bei Natalia Sahling oder Teresa Schönheit.



Kontaktdaten:

Natalia Sahling: nsa@greenhouse.media

Teresa Schönheit: tsc@greenhouse.media

Telefon: 040/180 244 271