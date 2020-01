Der 10-Minuten-Trick, mit dem du jede Aufgabe stressfrei abhaken kannst

Wir alle haben irre viel im Leben zu tun - und fühlen uns dann abends im Bett schlecht, wenn wieder eine Menge davon liegen geblieben ist. Das geht praktisch jedem Menschen so - und muss nicht so bleiben! Manchmal haben bereits kleinste Umstellungen eine große Wirkung und erleichtern uns das Leben. Denn meist ist uns gar nicht richtig bewusst, welche Kleinigkeiten uns im Job und in der Freizeit Probleme bereiten. Die gute Nachricht: Wer oft verspannt, gestresst oder auch etwas "verpeilt" ist, kann dies mit einigen unkomplizierten Techniken ändern. Wir zeigen euch im Video, wie schnell und einfach das funktioniert.