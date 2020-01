Durchschnittsgehalt Deutschland: Wo liegst du?

Durchschnittsgehalt Deutschland: 3 wichtige Fakten

Durchschnittsgehalt: Knapp 3.000 Euro brutto

Knapp 3.000 Euro brutto Bestbezahlte Branche: Medizin (Knapp 53.000 Euro Jahresbrutto)

Medizin (Knapp 53.000 Euro Jahresbrutto) Gender Pay Gap: Frauen verdienen ca. 21 Prozent weniger als Männer

Durchschnittsgehalt Deutschland: Einführung

Wohl jeder von uns ist neugierig, was der Kollege oder gute Freund in seinem Job verdient. Geld ist in Deutschland ein Thema, das eher dezent kommuniziert wird – wenn überhaupt.

Deswegen geben wir dir eine Übersicht über bestbezahlte Berufe und helfen dir bei der Frage: Wie finde ich den richtigen Job?

Aber Achtung: Ein Durchschnittsgehalt solltest du immer mit Vorsicht genießen. Es gibt Arbeitnehmer, die exorbitant mehr verdienen als die breite Masse. Das Durchschnittsgehalt wird somit verzerrt.

Durchschnittsgehalt Deutschland: Welche Branchen sind lukrativ?

Du möchtest wissen: Wie hoch ist das Gehalt in meiner Branche? Das "Statistische Bundesamt“ hat die Einkommen verschiedener Branchen pro Jahr erhoben.

Top Branchen nach Jahresgehalt:

Finanzen/Versicherung 74.147 Euro Energie 67.087 Euro Information und Kommunikation 65.547 Euro Dienstleistungen 63.227 Euro Verarbeitendes Gewerbe 54.625 Euro Immobilien 54.532 Euro Bergbau 54.374 Euro Produzierendes Gewerbe 52.435 Euro Erziehung und Unterricht 52.363 Euro

Durchschnittsgehalt Deutschland: In welchen Bundesländern verdiene ich am besten?

Ob Erzieher-Gehalt, Arzt-Gehalt oder Physiotherapeut-Gehalt – in unserer "Gehalt – was verdient eigentlich?“ Reihe heben wir immer hervor, dass das Gehalt in einem Job sehr stark von der Region abhängt.

Du fragst dich: In welchen Bundesländern verdienen Arbeitnehmer am besten? Laut "Gehalt.de“ kannst du nach einer Ausbildung mit folgendem durchschnittlichen Gehalt (berufsübergreifend) rechnen:

Durchschnittsverdienst nach Bundesland:

Hessen 33.509 Euro Baden-Württemberg 32.704 Euro Bayern 31.628 Euro Hamburg 31.527 Euro Nordrhein-Westfalen 30.071 Euro Rheinland-Pfalz 29.227 Euro Bremen 28.558 Euro Saarland 28.528 Euro Berlin 27.809 Euro Niedersachsen 27.117 Euro Schleswig-Holstein 26.100 Euro Thüringen 23.226 Euro Sachsen 22.858 Euro Brandenburg 22.641 Euro Sachsen-Anhalt 22.403 Euro Mecklenburg-Vorpommern 21.847 Euro

Durchschnittsgehalt Deutschland: Welches Studium lohnt sich am meisten?

Mit einem Studium kannst du in fast jedem Berufsbild bessere Positionen und somit ein höheres Gehalt bekommen. Beachte jedoch, dass jeder Job andere Spezialisierungen mit sich bringt und somit auch hier dem durchschnittlichen Gehalt im Jahr mit Vorsicht begegnet werden sollte.

Gehalt nach Studienrichtung:

Studiengang Jahresbruttogehalt Medizin 52.668 Euro Naturwissenschaft 48.812 Euro Fahrzeugbau 51.089 Euro Wirtschaftsingenieurwesen 48.696 Euro Ingenieurwissenschaften 47.481 Euro Rechtswissenschaften 46.524 Euro Mathematik und Informatik 46.191 Euro Wirtschaftsinformatik 45.566 Euro Wirtschaftswissenschaft 43.033 Euro Psychologie 42.823 Euro Geowissenschaft 41.452 Euro Lehramt 41.253 Euro Sozialwissenschaft 39.599 Euro Design 36.252 Euro Architektur 36.009 Euro Erziehungswissenschaft 35.917 Euro Geisteswissenschaft 35.151 Euro Geschichts- und Kulturwissenschaft 34.764 Euro

Quelle: "Stepstone Gehaltsreport"

Durchschnittsgehalt Deutschland: Das Gehalt von Männern und Frauen im Vergleich

Frauen und Männer bekommen auch heute noch unterschiedliche Gehälter. Der sogenannte Gender Pay Gap, also die Differenz im Lohn zwischen beiden Geschlechtern, betrug 2017 satte 21 Prozent!

Männer (Vollzeit): 3.960 Euro

3.960 Euro Frauen (Vollzeit): 3.330 Euro

Jedoch gibt es auch hier zu beachten, dass es sich um den unbereinigten Gender Pay Gap handelt. Ein Großteil der Differenz kommt wahrscheinlich auch daher zu Stande, weil viele Frauen in Teilzeit und Minijobs tätig sind oder grundsätzlich in einem schlechter bezahlten Job arbeiten.

Laut "Statistischem Bundesamt“ betragen solche systematischen Ursachen etwa zwei Drittel, sodass der bereinigte Gender Pay Gap bei etwa 7 Prozent liegt.

