von Kristina Maroldt

BRIGITTE und die BRIGITTE ACADEMY suchen erneut Unternehmen, die die Bedürfnisse und Erwartungen von Frauen im Berufsleben verstehen, sie unterstützen und fördern. Wir suchen die besten Unternehmen für Frauen 2021. Mach mit und melde dich direkt an!

Homeeverything statt Dienstreisen, Kurzarbeit statt Beförderung, ständig neue Ansagen statt Planbarkeit – keine Frage, auch im Job leben wir gerade in ganz schön wilden Zeiten. Noch nie war es deshalb so wichtig, wie sich Firmen ihren Mitarbeiterinnen gegenüber verhalten: Wer drängt Frauen in der Krise nicht aus Führungsjobs, sondern gibt ihnen die Chance, sich zu beweisen? Wer gestaltet Arbeitszeiten so flexibel, dass Mütter trotz Schul- und Kitaschließungen ihren Job nicht reduzieren müssen? Wer setzt Transparenz und Equal Pay weiterhin ganz oben auf die Agenda, auch wenn dort gerade super viele andere Themen stehen?

Zum vierten Mal sucht die BRIGITTE Academy in diesem Jahr die "Besten Unternehmen für Frauen" – zusammen mit den Personalmarketingexpert*innen von TERRITORY Embrace und einem hochkarätigen Beirat aus der Aufsichtsrätin und Beraterin Janina Kugel, der Ökonomin Katharina Wrohlich, der Fair Pay-Expertin Henrike von Platen, Ana-Cristina Grohnert von der Charta der Vielfalt und Susanne Hüsemann vom Employer Branding-Bundesverband Queb. Wir wollen zeigen, in welchen Firmen Chancengleichheit und Diversity, Flexibilität und Familienfreundlichkeit auch jetzt Priorität haben! Und du kannst uns dabei unterstützen:

Lass‘ die Unternehmenskommunikation oder Personalabteilung deines Arbeitgebers von unserer Studie wissen und überzeuge deine Kolleg*innen mitzumachen! Wenn du selbst im Personalbereich oder in der Unternehmensführung arbeitest, kannst du dich zur Teilnahme auch direkt anmelden und den Fragebogen ausfüllen (Anmeldung: www.brigitte.de/besteunternehmen).

Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 30. April 2021 möglich und selbstverständlich kostenfrei. Deutschlands "Beste Unternehmen für Frauen" veröffentlichen wir am 29. September 2021 in BRIGITTE Heft 21. Firmen, die sich in der Studie durch besonders beispielhafte Ideen hervortun, stellen wir am 2. Oktober 2021 auf dem Job-Symposium in Hamburg vor.